В пятницу в Латвии сохранится по-летнему теплая погода — воздух прогреется до +25 градусов, однако в ряде районов пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом синоптики напоминают, что уже в субботу страну накроет гораздо более сильный циклон.

Пятница в Латвии начнется относительно спокойно, однако в течение дня во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными и могут сопровождаться грозами.

Наиболее благоприятная погода ожидается в Латгале и Селии, где, по прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков.

Основная зона дождей затронет север Курземе, а к вечеру дождевые облака сместятся в Видземе. В отдельных районах возможны сильные ливни и грозы.

Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, однако во время гроз его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Риге существенного ухудшения погоды не ожидается, хотя во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до +23…+24 градусов.

Хотя пятничная погода останется сравнительно комфортной, синоптики советуют уже сейчас готовиться к ее резкому ухудшению. В Центральной Европе формируется активный циклон, который в субботу принесет в Латвию сильные ливни, местами — до месячной нормы осадков, а также штормовой ветер.

Жителям рекомендуется следить за обновлением прогнозов и возможными предупреждениями, особенно тем, кто планирует поездки или мероприятия на открытом воздухе в выходные.