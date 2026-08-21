Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Последний спокойный день перед циклоном: какой будет погода в Латвии в пятницу 0 1508

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: спасательный круг
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии сохранится по-летнему теплая погода — воздух прогреется до +25 градусов, однако в ряде районов пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом синоптики напоминают, что уже в субботу страну накроет гораздо более сильный циклон.

Пятница в Латвии начнется относительно спокойно, однако в течение дня во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными и могут сопровождаться грозами.

Наиболее благоприятная погода ожидается в Латгале и Селии, где, по прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков.

Основная зона дождей затронет север Курземе, а к вечеру дождевые облака сместятся в Видземе. В отдельных районах возможны сильные ливни и грозы.

Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, однако во время гроз его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Риге существенного ухудшения погоды не ожидается, хотя во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до +23…+24 градусов.

Хотя пятничная погода останется сравнительно комфортной, синоптики советуют уже сейчас готовиться к ее резкому ухудшению. В Центральной Европе формируется активный циклон, который в субботу принесет в Латвию сильные ливни, местами — до месячной нормы осадков, а также штормовой ветер.

Жителям рекомендуется следить за обновлением прогнозов и возможными предупреждениями, особенно тем, кто планирует поездки или мероприятия на открытом воздухе в выходные.

×
#Рига #погода #Латвия #прогноз #гроза #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ожирение Эксклюзив!
Изображение к статье: северная корея
Изображение к статье: онкология Эксклюзив!
Изображение к статье: люди на экзамене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес
Изображение к статье: Как собаки и волки оценивают людей
В мире животных
Изображение к статье: Почему попугаи умеют разговаривать?
В мире животных
Изображение к статье: мусорные контейнеры
ЧП и криминал
Изображение к статье: Три продукта, которые сделают борщ вкуснее
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес
Изображение к статье: Как собаки и волки оценивают людей
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео