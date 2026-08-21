Предстоящий шторм, который накроет Латвию в выходные, может нанести наибольший ущерб Риге и западной части Видземе. По последним прогнозам, скорость ветра здесь достигнет опасных значений, способных привести к массовым повреждениям.

Последние прогнозы синоптиков указывают, что самым опасным регионом во время надвигающегося шторма может стать Видземе, особенно его западная часть, включая Ригу.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вечером в субботу в столице ожидаются порывы северного и северо-западного ветра до 30 метров в секунду, а на морском побережье — до 35 метров в секунду. Такие значения соответствуют очень сильному шторму и могут привести к серьезным разрушениям.

Для жителей Риги это означает высокий риск падения деревьев, повреждения линий электропередачи, дорожных знаков, рекламных конструкций и перебоев в движении транспорта. По возможности специалисты рекомендуют избегать парковки автомобилей под деревьями и без необходимости не выходить на улицу в пик непогоды.

Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное и постепенно начнет ослабевать.

Во многих районах Видземе вечером в субботу и в ночь на воскресенье порывы достигнут 25 метров в секунду, местами усилятся до 28 метров в секунду, а на побережье Рижского залива также могут превышать 30 метров в секунду.

В течение дня направление ветра будет быстро меняться: сначала восточное, затем южное, а по мере прохождения циклона — юго-западное и северо-западное. Именно такие резкие изменения могут усилить нагрузку на деревья и линии электропередачи.

Наименее сильное воздействие ветра, по предварительным прогнозам, ожидается в Курземе. При этом самые обильные осадки выпадут в западной и центральной части Латвии, тогда как Латгале достанется меньше дождей.

По прогнозам синоптиков, уже днем в воскресенье шторм начнет постепенно ослабевать, и скорость ветра в порывах, скорее всего, не превысит 20 метров в секунду.

Предстоящий циклон уже называют необычно мощным для конца лета. Если прогнозы сохранятся, именно Рига и большая часть Видземе могут оказаться в зоне наиболее серьезных последствий стихии.