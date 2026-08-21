Власти Риги призвали жителей максимально ограничить пребывание на улице во время шторма, который ожидается в выходные. Особенно рекомендуется отказаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, где существует повышенный риск падения деревьев и веток.

В связи с прогнозируемым сильным штормом, который накроет Ригу в субботу и сохранится в воскресенье, городские власти призвали жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

Рижанам рекомендуют не посещать парки, детские площадки и кладбища, а также по возможности отказаться от использования личного автомобиля. Причиной являются ожидаемые сильные порывы ветра, ливни и вероятность подтопления отдельных территорий.

Особенно опасными во время сильного ветра становятся места с большим количеством деревьев. Даже здоровые деревья могут ломаться или терять крупные ветви, поэтому прогулки в парках лучше перенести.

Муниципальные службы совместно с Государственной пожарно-спасательной службой уже готовятся к работе в усиленном режиме. После начала непогоды они будут расчищать дороги и парковые аллеи от упавших деревьев, устранять повреждения контактной сети общественного транспорта, а также следить за изменением уровня воды и выполнять другие аварийные работы.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс обратился к жителям через социальную сеть X с призывом соблюдать осторожность, выполнять рекомендации оперативных служб и не выходить из дома без необходимости.

По его словам, все городские службы находятся в состоянии повышенной готовности и готовы оперативно реагировать на последствия непогоды.

По прогнозам синоптиков, дожди начнутся уже утром в субботу, а к вечеру ветер значительно усилится. В Риге и на побережье Видземе порывы могут достигать 32 метров в секунду, что соответствует очень сильному шторму.

Ситуацию осложняет то, что на субботу в столице запланировано множество массовых мероприятий под открытым небом. Среди них — Европейский фестиваль семей в парке Победы, концерт Gacho и Mesa на Большой эстраде Межапарка, международные соревнования по BMX Simple Session Street Series 2026, шествие в поддержку Украины «Путь подсолнуха» и другие события.

Организаторам и участникам рекомендуется внимательно следить за прогнозом погоды и сообщениями служб, поскольку погодные условия могут повлиять на проведение мероприятий.