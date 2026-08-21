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Упитанные жители Латвии смогут посещать диетологов бесплатно 0 421

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ожирение

Минздрав подготовил и вынес на «общественное обсуждение» новую порцию реформ. Речь идет о поправках к правилам Кабинета министров No 555 «Порядок организации и оплаты медицинских услуг».

Вот основные новшества, которые хотят ввести:

  • Бесплатная помощь диетологов при лишнем весе. Люди, страдающие от избыточного веса и ожирения, смогут получать консультации специалиста по питанию за счет госбюджета (в соответствии с Планом по снижению роста ожирения на 2025–2029 годы).

  • Скорая помощь и больницы начнут работать по таймеру. Бригады неотложки будут распределять по приоритетам вызовов еще точнее, чтобы на самые критические случаи медики доезжали в кратчайшие сроки. Кроме того, поправки жестко фиксируют время, за которое приемное отделение больницы обязано забрать доставленного пациента у бригады скорой (чтобы медики не простаивали в коридорах, а ехали на следующие вызовы).

  • Скрининг сердца для детей. Для детей в возрасте от 5 до 11 лет вводится государственная программа проверки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это шаг в рамках Плана по улучшению здоровья матери и ребенка на 2025–2027 годы.

О сроках. Общественное обсуждение проекта продлится до 12 сентября этого года, после чего поправки отправятся на утверждение в правительство.

Но, судя по предыдущей практике, их скорее всего примут.

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#медицина #Латвия #реформы #скорая помощь #ожирение #здоровье #дети
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Николай Кудрявцев
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