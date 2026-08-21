Жители Латвии, пострадавшие из-за утечки данных из CSDD, имеют право потребовать компенсацию. Однако для этого придется обращаться в суд и доказать, что именно утечка стала причиной причиненного ущерба.

Пострадавшие в результате масштабной утечки данных из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) могут добиваться компенсации через суд. Об этом в эфире программы TV3 «900 секунд» рассказала директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук.

По ее словам, Общий регламент ЕС по защите данных предусматривает право на возмещение ущерба, если утечка персональных данных привела к негативным последствиям для человека. Однако решение о выплате компенсации принимает исключительно суд.

Это означает, что одного факта утечки недостаточно. Истцу необходимо объяснить, какой именно ущерб он понес, и доказать, что он напрямую связан с произошедшим киберинцидентом.

Мацук также отметила, что каждый житель вправе обратиться в CSDD, чтобы узнать, затронула ли его утечка. При этом, по ее оценке, с вероятностью 99,9% данные были похищены у всех, кто в течение последних десяти лет совершал платежи в адрес дирекции.

Специалисты советуют не терять бдительность и спустя месяцы после инцидента. По словам главы инспекции, мошенники могут попытаться воспользоваться похищенной информацией не только сейчас, но и значительно позже.

Параллельно Государственная инспекция данных продолжает собственную проверку. Ведомство выясняет, выполнила ли CSDD все предусмотренные законом меры по защите персональных данных и действовала ли как добросовестный оператор информации.

Если будет установлено, что требования по защите данных были нарушены, дирекции может грозить денежный штраф.

Напомним, в результате кибератаки на CSDD злоумышленники получили персональные данные около 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 тыс. юридических лиц. По информации дирекции, банковские реквизиты, номера телефонов, адреса электронной почты и данные для входа в систему e-CSDD похищены не были.

Вместе с тем в распоряжении злоумышленников оказались сведения, содержащиеся в платежных документах. Среди них — имя и фамилия или название компании, персональный код либо регистрационный номер предприятия, сумма и дата платежа, государственный номер транспортного средства, а также адрес, указанный при получении услуги.

История с крупнейшей утечкой данных в Латвии продолжается сразу по нескольким направлениям: идет расследование кибератаки, проверка соблюдения требований по защите данных и обсуждение возможной ответственности CSDD. Одновременно жителям рекомендуют внимательно относиться к любым подозрительным сообщениям, которые могут использовать информацию из похищенной базы.