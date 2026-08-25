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Без света, но не без помощи: где в Саулкрастском крае можно помыться, зарядить телефон и набрать воды 0 169

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зарядка телефона

ChatGPT

Электроснабжение в Саулкрастском крае после мощной бури до сих пор полностью не восстановлено. Для жителей, оставшихся без электричества, муниципалитет организовал возможность принять душ, зарядить мобильные устройства и получить воду.

В Саулкрастском крае электроснабжение все еще полностью не восстановлено, и жителям, которым из-за последствий бури необходима поддержка для обеспечения повседневных нужд, предложена возможность помыться, зарядить мобильные устройства и получить воду, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации и туризма самоуправления Байба Стьяде.

По ее словам, комиссия гражданской обороны поддерживает тесную связь с АО «Sadales tīkls» и регулярно получает информацию о ходе устранения повреждений.

В настоящее время в крае продолжается уборка территорий, убирают поваленные деревья и ветви, уделяя особое внимание местам, где они представляют угрозу безопасности людей, подчеркнула представитель самоуправления.

Специалист по гражданской обороне координировал работы и обследовал места, о которых поступали сообщения от жителей, чтобы оценить ситуацию и определить необходимые действия, сообщила Стьяде.

Одновременно самоуправление работает над решением, которое позволит помочь владельцам частных территорий со сбором и вывозом ветвей, упавших во время бури.

«Нам повезло, что уже рано утром в воскресенье, с наступлением светлого времени суток и как только работы можно было начать без угрозы жизни и здоровью людей, первые бригады отправились обследовать территорию края. Погодные условия позволяли работать, поэтому мы оперативно приступили к координации работ по устранению последствий и информированию жителей об актуальной ситуации», — рассказала Стьяде о ликвидации последствий бури.

В уборке территорий активно участвовали как муниципальные службы, так и сами жители.

Наибольший ущерб связан именно с поваленными деревьями — как на муниципальных территориях, так и в частных владениях. Например, сильно пострадали деревья в парке Сейской усадьбы, а возле образовательных учреждений в нескольких местах также повалены деревья. На частных территориях зафиксированы случаи, когда деревья падали как на крыши домов, так и на автомобили, отметила Стьяде.

Как сообщалось, в субботу, 22 августа, и в последовавшую за ней ночь в Латвии бушевала сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, во время которой скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду. Гроза вызвала масштабные повреждения как в распределительной, так и в передающей электросети. В результате первоначально электроснабжение было прервано примерно у 277 000 клиентов по всей Латвии, а вслед за перебоями в электросетях во многих местах стали недоступны связь, автозаправочные станции, а местами и магазины.

Во вторник утром перебои с электроснабжением все еще затрагивали около 31 000 клиентов по всей Латвии. Наиболее серьезные проблемы с электроснабжением сохраняются в Огре и Огрском крае, а также в Айзкраукльском, Прейльском, Резекненском, Екабпилсском и Бауском краях.

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#катастрофа #буря #Латвия #гражданская оборона
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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