Средняя цена электроэнергии в Латвии на минувшей неделе выросла сразу на 84% — до 123,83 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в Latvenergo.

Практически такой же рост зафиксирован в Литве: электричество подорожало на 84%, до 123,8 евро за МВт·ч. В Эстонии рост оказался еще более резким — цена увеличилась в 2,1 раза и достигла 93,07 евро за МВт·ч.

Основной причиной скачка оптовых цен в странах Балтии и Северной Европы стало существенное сокращение производства электроэнергии из возобновляемых источников.

В регионе Nord Pool за неделю выработка солнечных электростанций снизилась на 22%, достигнув минимального уровня с апреля этого года. Производство ветровой энергии сократилось на 25% и оказалось на одном из самых низких недельных уровней в этом году.

В странах Балтии производство ветровой электроэнергии за неделю уменьшилось на 3%. Однако в минувшие выходные из-за сильного шторма ситуация резко изменилась: выработка ветровых электростанций оказалась почти на 50% выше, чем в предыдущие выходные. Одновременно сокращение солнечной генерации не позволило ценам заметно снизиться.