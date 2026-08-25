Во время сильной бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, перебои возникли в работе 183 из 869 банкоматов страны. Об этом сообщили в Банке Латвии.

Проблемы затронули и так называемые критические банкоматы: из 94 таких устройств перебои наблюдались у 17.

Как отмечают в Банке Латвии, буря позволила на практике проверить готовность финансового сектора к ситуации, когда одновременно возникают перебои с электричеством, связью и другой инфраструктурой.

Несмотря на масштаб аварий, банки действовали в соответствии с планами обеспечения непрерывности работы. Основные банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, оставались доступными без существенных перебоев.

Банк Латвии рекомендует жителям хранить часть средств наличными или иметь отдельный денежный резерв на случай кризисной ситуации.