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Деньги снимали? Во время шторма в Латвии сбоил каждый пятый банкомат 0 133

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужны наличные

ИИ

Во время сильной бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, перебои возникли в работе 183 из 869 банкоматов страны. Об этом сообщили в Банке Латвии.

Проблемы затронули и так называемые критические банкоматы: из 94 таких устройств перебои наблюдались у 17.

Как отмечают в Банке Латвии, буря позволила на практике проверить готовность финансового сектора к ситуации, когда одновременно возникают перебои с электричеством, связью и другой инфраструктурой.

Несмотря на масштаб аварий, банки действовали в соответствии с планами обеспечения непрерывности работы. Основные банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, оставались доступными без существенных перебоев.

Банк Латвии рекомендует жителям хранить часть средств наличными или иметь отдельный денежный резерв на случай кризисной ситуации.

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#буря #Латвия #электричество #наличные
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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