Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) испытывает острую нехватку оперативных сотрудников. Такая проблема характерна и для других правоохранительных органов Латвии. Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» заявила исполняющая обязанности главы KNAB Инета Цируле.

По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение в Латвии не готовило оперативных сотрудников, работа которых имеет ключевое значение для раскрытия сложных дел.

При этом Цируле положительно оценила то, что уже в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей.

Говоря о результатах борьбы с коррупцией, она признала, что «всегда можно хотеть большего». Сейчас Государственный контроль проводит ревизию, чтобы определить возможности для улучшения работы KNAB. Кроме того, деятельность бюро будет оценивать Латвийский университет. По мнению Цируле, результаты этих проверок могут стать ориентиром для будущего руководителя KNAB.

Только за первое полугодие в рамках расследований KNAB было конфисковано 4 млн евро.

«Я хотела бы опровергнуть утверждения о том, что результатов нет», — заявила Цируле.

Намерение Генеральной прокуратуры взять на себя наиболее сложные дела Цируле назвала «хорошим показателем». При этом KNAB продолжает участвовать в их расследовании.

На вопрос, намерена ли она сама претендовать на должность руководителя KNAB, Цируле ответила, что рассматривает такую возможность.

Напомним, прежний глава KNAB Екабс Страуме в начале августа неожиданно ушел на пенсию за выслугу лет до окончания срока своих полномочий, не объяснив причин такого решения. Впервые он возглавил бюро в июне 2017 года, а в 2022 году был переизбран еще на пять лет.

Кабинет министров уже объявил конкурс на должность руководителя KNAB. Заявки от претендентов принимаются до 18 сентября.