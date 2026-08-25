Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) призывает пользователей eParaksts mobile проверить свой номер пользователя. Если в качестве него используется персональный код, его рекомендуют заменить на случайную семизначную комбинацию. Сам сервис eParaksts mobile в результате кибератаки на CSDD не пострадал, однако похищенные персональные данные могут использоваться мошенниками.

Данные eParaksts mobile в результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) не пострадали, однако LVRTC обращает внимание на то, что если номером пользователя eParaksts mobile является персональный код, он может быть использован для попытки получить доступ к учетной записи eParaksts mobile.

LVRTC отмечает, что персональный код сам по себе не дает доступа к услугам eParaksts или возможности подтвердить личность, однако его можно использовать для попытки войти в интернет-банк или какой-либо другой электронный сервис или систему. В результате неосторожных действий пользователи могут подтвердить такой запрос на доступ на своем смартфоне.

LVRTC также призывает соблюдать дополнительные меры предосторожности и тщательно оценивать любой неожиданный телефонный звонок, СМС-сообщение или электронное письмо, в том числе отправленные якобы от имени eParaksts. Особое внимание LVRTC призывает обращать на запросы о подтверждении личности, которые люди могут получать на своих смартфонах и по неосторожности подтверждать.

LVRTC уведомил всех пользователей eParaksts mobile, у которых номером пользователя является персональный код, о возможности заменить его на сгенерированную системой семизначную комбинацию цифр. Изменить номер пользователя может только сам пользователь eParaksts mobile, войдя в свой профиль на портале eParaksts.lv в разделе «Produkti» («Продукты»).

Каждый пользователь может увидеть свой номер пользователя в приложении eParaksts mobile. При изменении номера пользователя eParaksts mobile автоматически будет изменен и номер пользователя eID Scan.

От потенциальных фишинговых атак eParaksts mobile также защищает дополнительный механизм безопасности, введенный в конце прошлого года, — трехзначный код безопасности. Трехзначный код безопасности связывает запрос электронной идентификации с конкретным браузером, которым пользуется пользователь. Даже если в распоряжении мошенника находится номер пользователя или персональный код, без этого кода завершить процесс подтверждения электронной идентичности невозможно. Код получает только сам пользователь на своем смартфоне в приложении eParaksts mobile и вводит его в браузере, в котором осуществляется подтверждение личности, отмечает LVRTC.

В то же время LVRTC обращает внимание на то, что для защиты своей электронной идентичности и учетной записи eParaksts от попыток мошенничества PIN-коды eParaksts mobile и карты eID, пароли или трехзначные коды безопасности нельзя передавать другим лицам. Также нельзя подтверждать запрос на подтверждение электронной идентичности, который человек не инициировал сам.

В случаях, если человек по неосторожности подтвердил запрос на подтверждение электронной идентичности, который сам не инициировал, или если есть подозрения, что мошенники пытались воспользоваться учетной записью eParaksts mobile, необходимо незамедлительно связаться с центром обслуживания клиентов eParaksts, а также изменить PIN-коды eParaksts. PIN-коды eParaksts mobile можно изменить в приложении eParaksts mobile, а номер пользователя eParaksts mobile — на портале eParaksts.lv. Действие сертификатов можно приостановить, позвонив по телефону 67108787.

При необходимости человек также может приостановить действие своего eParaksts. Если подозрительный запрос был связан с подключением к интернет-банку или финансовой услуге, необходимо также проинформировать Государственную полицию.

Как сообщалось, в результате кибератаки на CSDD в начале августа были получены персональные данные 1,2 миллиона человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из информации о платежах, произведенных в адрес дирекции за последние 18 лет.

После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли как правление, так и совет CSDD.

В то же время министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство») инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и установить ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, помимо прочего, должен быть оценен и договор CSDD с Tet о предоставлении услуг кибербезопасности.

В свою очередь, Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку в связи с возможными нарушениями или халатностью, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем CSDD.

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с кибератакой на CSDD.

Оборот LVRTC в прошлом году составил 29,844 миллиона евро, что на 9,9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 14% и составила 10,859 миллиона евро.

Предприятие зарегистрировано в 1995 году, его основной капитал составляет 111,719 миллиона евро. LVRTC является главным оператором сети наземного вещания радио- и телевизионных программ в стране. LVRTC принадлежит 23% долей оператора мобильной связи ООО «Latvijas mobilais telefons».