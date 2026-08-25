Для покрытия расходов, связанных с последствиями сильнейшей бури, Латвии, возможно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс.

Отвечая на вопрос, какая сумма может потребоваться, министр не стал называть точных цифр.

«Министр финансов вчера назвал мне сумму, которая осталась у государства на непредвиденные расходы. Хватит ли ее — я сказал, что не могу ответить и гарантировать», — отметил Таварс.

При этом он допустил, что на ликвидацию последствий стихии могут потребоваться несколько десятков миллионов евро и имеющихся у государства средств может оказаться недостаточно.

По словам министра, рассмотреть возможность обращения за финансовой поддержкой к Еврокомиссии предложили представители внешнеполитического ведомства.

Как будут компенсировать ущерб

Самоуправления могут подать в Министерство умного управления и регионального развития информацию об ущербе, нанесенном принадлежащей им инфраструктуре. В течение двух лет они могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70% расходов. Оставшиеся 30% должны покрыть сами муниципалитеты.

Предусмотрена возможность помощи и частным лицам. Пострадавшие жители могут обратиться в свое самоуправление, которое принимает заявления, обследует поврежденное имущество и принимает решение о предоставлении помощи в соответствии со своими обязательными правилами или решением думы.

После этого самоуправление обращается в министерство, а государство компенсирует муниципалитету 50% соответствующих расходов.

Во вторник правительство также рассмотрит возможность увеличить срок, отведенный самоуправлениям для подачи заявок на компенсацию ущерба в Кабинет министров, — с трех до десяти рабочих дней.