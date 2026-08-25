Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили лишь 40% жителей Латвии. При этом эффект налоговых изменений оказался гораздо заметнее для людей с невысокими доходами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу LSM.

Согласно исследованию, 40% жителей заметили снижение НДС, тогда как 41% заявили, что никаких изменений не почувствовали. Еще почти пятая часть опрошенных призналась, что вообще не обращала на это внимания.

Кто заметил снижение НДС

Чаще всего изменения замечали жители в возрасте от 30 до 39 лет — таких оказалось 47%. Среди людей старше 50 лет снижение НДС почувствовали лишь 35%.

Есть различия и между регионами. Наибольшая доля жителей, заметивших изменения, оказалась в Курземе, а наименьшая — в Латгале и Рижском регионе.

Интересно, что снижение НДС оказалось заметнее для социально и экономически более чувствительных групп населения. Почти половина тех, кто почувствовал изменения, — люди с основным образованием и низкими доходами, а также самозанятые, офисные работники и малоквалифицированные рабочие.

Реже всего эффект от снижения НДС замечали жители с высшим образованием, руководители и люди со средневысокими доходами.

Для кого экономия оказалась важнее

Руководитель по коммуникации торговой сети Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле отметила, что возможность экономить на продуктах важна для всех, однако особенно существенна она для людей с более низкими доходами.

По ее словам, именно экономически более чувствительные группы населения внимательнее замечают изменения, позволяющие уменьшить повседневные расходы. Этим можно объяснить, почему снижение ставки НДС чаще почувствовали жители с небольшими доходами.

Продажи некоторых продуктов выросли на 8–15%

При этом статистика торговли показывает, что изменения не остались без последствий для покупательского поведения.

По данным торговой сети Rimi, после снижения НДС объем продаж во всех четырех группах продуктов, которых коснулось изменение ставки, вырос на 8–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, покупатели стали чаще выбирать более качественные продукты вместо привычных вариантов. Например, после 1 июля вырос спрос на мясо биологически выращенных кур.

Увеличились продажи и других видов мяса птицы — курятины, индейки, субпродуктов и фарша.

Таким образом, большинство жителей либо не заметили снижения НДС, либо не обратили на него внимания, однако торговая статистика показывает изменение покупательского поведения. Особенно заметным снижение налоговой нагрузки оказалось для тех, для кого расходы на продукты составляют существенную часть семейного бюджета.