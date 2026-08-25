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Не попали на перенесенный концерт Mesa и Gacho? Деньги за билеты можно вернуть 1 68

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Микрофон

Владельцы билетов, которые не смогли посетить перенесенный концерт Mesa и Gacho «Roku rokā» в Межапарке, могут получить деньги за неиспользованные билеты. Заявки на возврат принимаются до 7 сентября.

Организаторы концерта признают, что решение перенести мероприятие всего за день до его проведения создало неудобства для части зрителей: далеко не у всех была возможность прийти на концерт на следующий день.

Напомним, совместный концерт проектов Mesa и Gacho «Roku rokā» на Большой эстраде Межапарка первоначально должен был состояться в субботу. Однако из-за прогнозировавшегося сильного шторма мероприятие перенесли на следующий день.

Как вернуть деньги за билет

Тем, кто приобрел билеты онлайн, необходимо до 7 сентября отправить заявление на электронную почту [email protected]. В заявлении следует указать номер счета, относящегося к покупке билета.

Зрителям, которые покупали билеты непосредственно в билетных кассах, для оформления возврата необходимо обратиться в кассу с неиспользованными билетами.

Тем, кто уже связался с «Biļešu paradīze» по поводу возврата денег, дополнительно обращаться не нужно. Если для оформления возврата потребуется дополнительная информация, им будет направлено отдельное письмо по электронной почте.

Организаторы отдельно просят не отправлять повторные обращения, если ответ пока не получен: это лишь увеличит общее время обработки запросов.

В «Biļešu paradīze» предупреждают, что из-за потенциально большого количества заявлений рассмотрение каждого запроса и перечисление денег могут занять некоторое время.

Проект Mesa был создан в конце 2015 года. Его основателем является Гатис Ирбе, также известный под сценическим псевдонимом Gacho.

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#музыка
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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