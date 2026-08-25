Наряду с молоком, фруктами и овощами в школьную программу планируется включить также кефир и йогурт без добавок. Это предусматривают одобренные во вторник правительством поправки к правилам о порядке предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки Европейского союза (ЕС) для поставок фруктов, овощей и молока образовательным учреждениям.

В настоящее время в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю бесплатно могут выдавать определенные порции свежих фруктов и овощей, а также пастеризованное молоко, в том числе безлактозное и обработанное при сверхвысокой температуре, или UHT-молоко.

Поправки предусматривают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдавать также кефир и йогурт без добавок и добавленного сахара. Предполагается, что содержание жира в этих молочных продуктах не должно будет превышать 2,5%.

В Министерстве земледелия (МЗ) поясняют, что часть детей не употребляет молоко из-за чувствительной пищеварительной системы или его вкуса, поэтому в настоящее время цель школьной программы по стимулированию потребления молочных продуктов достигается недостаточно широко. В министерстве отмечают, что кисломолочные продукты зачастую легче перевариваются, чем питьевое молоко, а их включение в программу также могло бы сократить пищевые отходы в случаях, когда дети не выпивают молоко.

Дополнительное финансирование для выдачи кефира и йогурта не потребуется. Для этого планируется использовать финансирование, которое в настоящее время предусмотрено для выдачи молока детям, которые не могут или не хотят его употреблять.

Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия школьной программы путем организации дегустаций меда. Их можно будет проводить для учеников 1–9-х классов, но не для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учитывая возможный риск аллергических реакций у маленьких детей.

Во время дегустаций мед планируется подавать вместе с другими продуктами, например фруктами, овощами, молочными продуктами или хлебом. Одновременно школьникам необходимо будет предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о возможном влиянии его чрезмерного употребления на здоровье.

Предназначенный для дегустаций мед должен будет соответствовать установленным требованиям к качеству, классификации и маркировке, а также не должен быть собран или расфасован в месте, расположенном более чем в 100 километрах от соответствующего образовательного учреждения. В МЗ поясняют, что таким образом предполагается стимулировать использование меда местного происхождения и поддерживать короткие цепочки поставок.

Школам, которые захотят организовать дегустации меда, необходимо будет подать заявку в Службу поддержки села (LAD), которая опубликует список подавших заявки образовательных учреждений. После этого на проведение дегустаций смогут претендовать соответствующие установленным требованиям пчеловоды. Если на одну школу подадут заявки несколько пчеловодов, право провести дегустацию получит тот соответствующий требованиям пчеловод, который подал заявку первым.

За проведение дегустаций пчеловодам планируется выплачивать поддержку в зависимости от числа школьников и установленного МЗ фиксированного размера поддержки на одного ученика. Для дегустаций меда также не потребуется дополнительного государственного финансирования или финансирования ЕС, поскольку расходы планируется покрывать из средств, уже предусмотренных для школьной программы.