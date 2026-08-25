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Осталось всего несколько часов для заказа «Карты рижского школьника», чтобы получить ее в начале сентября 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта школьника
ФОТО: LETA

Сегодня - последний день, когда родители учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов рижских школ могут подать заявку на получение Карты школьника (Skolēna karte), чтобы ребенок получил ее в школе в начале сентября.

Об этом сообщила специалист по цифровым коммуникациям Rīgas satiksme Инесе Розите.

Заявку необходимо оформить на портале eRiga.lv. Новую Карту школьника следует заказывать и в том случае, если ребенок переходит в другое учебное заведение.

Для подачи заявки потребуется фотография школьника. Данные о ребенке и учебном заведении в системе будут заполнены автоматически.

Карты, заказанные до конца сегодняшнего дня, 25 августа, Rīgas satiksme доставит в школы в течение ближайших недель.

Заявки можно будет подавать и позднее. Карты, заказанные после 25 августа и до 9 сентября включительно, будут доставлены в учебные заведения к середине сентября.

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#Рига #образование #логистика #школа #личные данные #цифровизация #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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