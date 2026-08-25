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Под Ригой погибли двое велосипедистов 1 1530

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Велосипед

В понедельник в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли два человека, еще 11 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Около 15 часов в Огре на улице Даугавпилс произошло столкновение автомобиля VW Passat с велосипедистом. От полученных травм велосипедист скончался. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Еще одна трагедия произошла около 18 часов в Даугмале Кекавского края. Велосипедист по пока не установленной причине упал и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Обстоятельства случившегося также устанавливает полиция.

За минувшие сутки в ДТП в Рижском регионе пострадали семь человек, в Курземе — три, в Латгале — один. Среди пострадавших были два пешехода, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала шесть водителей. Больше всего таких нарушителей выявили в Курземе и Видземе.

Четверо водителей находились в настолько сильном алкогольном опьянении, что в отношении них предусмотрена уголовная ответственность. Их транспортные средства будут конфискованы либо с нарушителей взыщут стоимость автомобиля.

За превышение скорости в понедельник оформлено 100 протоколов: 49 — в Видземе, 24 — в Земгале, 12 — в Латгале, восемь — в Курземе и семь — в Рижском регионе. Еще один водитель наказан за агрессивное вождение.

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#полиция #ДТП #скорость #травмы #конфискация
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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