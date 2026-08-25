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После шторма — на выброс: семейные врачи в Латвии теряют вакцины из-за отключений электричества 0 415

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вакцины в мусорнике

ChatGPT

Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных сильным штормом, нескольким практикам семейных врачей в Латвии приходится списывать вакцины, хранившиеся в холодильниках. Точный масштаб потерь пока неизвестен, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Ответственные службы еще подсчитывают количество пострадавших врачебных практик и утраченных доз вакцин. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что некоторые учреждения вакцинации уже списали испорченные препараты, однако процесс только начался, поэтому общую сумму потерь пока определить невозможно.

Например, в Вараклянах электроснабжение прекратилось вечером в субботу более чем на сутки. В практике семейного врача Сандры Гритане утром в воскресенье температура в холодильнике с вакцинами достигла +12 градусов, хотя препараты должны храниться при температуре от +2 до +6 градусов.

В результате практике пришлось утилизировать около 40 вакцин, предназначенных для детей, взрослых и беременных женщин.

В Латвийской ассоциации семейных врачей признают, что врачебные практики не готовы к отключениям электроэнергии такого масштаба. При повторении подобной ситуации пострадать может значительно больше медицинских учреждений.

Часть хранящихся в практиках вакцин оплачивается государством, однако некоторые препараты врачи приобретают за собственные средства. Заместитель директора Государственного агентства лекарств Сергей Акулич сообщил LTV, что убытки от самостоятельно приобретенных вакцин не компенсируются. Медицинские учреждения должны сами обеспечивать необходимые условия их хранения, в том числе рассматривать возможность резервного электроснабжения.

В свою очередь семейные врачи отмечают, что установить генераторы или другие источники резервного питания возможно далеко не в каждой практике. Поэтому после шторма, по их мнению, необходимо найти системное решение, которое позволит защитить запасы вакцин при продолжительных отключениях электричества.

В минувшие выходные Латвию накрыл очень сильный шторм, который причинил масштабный ущерб. Без электричества в какой-то момент остались более четверти миллиона клиентов.

Теперь последствия стихии подсчитывают не только энергетики и владельцы поврежденного имущества: отключения электричества обернулись потерями и для системы здравоохранения, а вопрос резервного питания врачебных практик оказался особенно актуальным.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #вакцинация #ущерб #потери #шторм
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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