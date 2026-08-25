Правительство поддержало поправки к Закону о государственной гражданской службе, которые позволят отстранять чиновника от исполнения должностных обязанностей уже после получения им статуса подозреваемого, сообщает LETA.

Сейчас руководитель учреждения вправе отстранить чиновника в связи с уголовным процессом лишь в том случае, если в отношении него уже начато уголовное преследование. Сам по себе статус подозреваемого такого права руководителю не дает.

После вступления поправок в силу руководитель учреждения сможет принять решение об отстранении чиновника, если тот признан подозреваемым либо в отношении него начато уголовное преследование. С момента отстранения выплата зарплаты будет приостанавливаться.

При этом одного лишь факта возбуждения уголовного процесса для отстранения будет недостаточно. Учреждению придется оценивать обстоятельства конкретного случая — должностные обязанности и полномочия чиновника, возможные риски, а также возможность перевести его на другую должность.

Изменится и максимальный срок отстранения. Сейчас закон позволяет в определенных случаях временно отстранить чиновника не более чем на один месяц. В частности, это возможно, если он находится при исполнении обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо если его дальнейшая работа может угрожать безопасности и здоровью самого чиновника, других лиц или общественным интересам.

Поправки увеличивают максимальный срок отстранения с одного до трех месяцев. Кроме того, основанием для такого решения станет возможный ущерб не только общественным, но и государственным интересам.