Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство Латвии решило строже относиться к чиновникам, которые выпивают на рабочем месте 1 201

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выпивающий чиновник

ИИ

Правительство поддержало поправки к Закону о государственной гражданской службе, которые позволят отстранять чиновника от исполнения должностных обязанностей уже после получения им статуса подозреваемого, сообщает LETA.

Сейчас руководитель учреждения вправе отстранить чиновника в связи с уголовным процессом лишь в том случае, если в отношении него уже начато уголовное преследование. Сам по себе статус подозреваемого такого права руководителю не дает.

После вступления поправок в силу руководитель учреждения сможет принять решение об отстранении чиновника, если тот признан подозреваемым либо в отношении него начато уголовное преследование. С момента отстранения выплата зарплаты будет приостанавливаться.

При этом одного лишь факта возбуждения уголовного процесса для отстранения будет недостаточно. Учреждению придется оценивать обстоятельства конкретного случая — должностные обязанности и полномочия чиновника, возможные риски, а также возможность перевести его на другую должность.

Изменится и максимальный срок отстранения. Сейчас закон позволяет в определенных случаях временно отстранить чиновника не более чем на один месяц. В частности, это возможно, если он находится при исполнении обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо если его дальнейшая работа может угрожать безопасности и здоровью самого чиновника, других лиц или общественным интересам.

Поправки увеличивают максимальный срок отстранения с одного до трех месяцев. Кроме того, основанием для такого решения станет возможный ущерб не только общественным, но и государственным интересам.

×
#чиновники #коррупция #безопасность #правительство латвии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электроэнергия
Изображение к статье: Ограничение движения
Изображение к статье: KNAB
Изображение к статье: Грибы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему опытные повара добавляют луковую шелуху при варке мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить вкусные фаршированные яблоки по бабушкиному рецепту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Цветы в парке.
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Почему городские голуби не сидят на деревьях?
В мире животных
Изображение к статье: Работающий родитель
Политика
Изображение к статье: Почему опытные повара добавляют луковую шелуху при варке мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить вкусные фаршированные яблоки по бабушкиному рецепту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Цветы в парке.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео