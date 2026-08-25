Коллектив Службы новостей Латвийского радио считает, что ответственность за недостатки в информировании общества во время прошедшей бури не должна возлагаться только на службу и ее прежнего руководителя Угиса Либиетиса. Журналисты призывают также оценить действия правления Латвийского общественного медиа (LSM) и главного редактора Аниты Брауны, указывая на системные проблемы после объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио призывает оценить ответственность не только службы и ее прежнего руководителя Угиса Либиетиса, но также правления Латвийского общественного медиа (LSM) и главного редактора Аниты Брауны за работу общественного СМИ во время бури на прошлой неделе, указывая, что коллектив пытался обсудить ситуацию внутри LSM, однако получил ответы не на все вопросы, говорится в открытом письме коллектива общественности.

В письме коллектив признает, что в кризисных ситуациях радио имеет особое значение — в момент, когда пропадают электричество, интернет и мобильная связь, для многих оно становится одним из важнейших источников, позволяющих узнать, что происходит, что делать и где искать помощь. Сотрудники Службы новостей в письме приносят извинения людям, которые включили Латвийское радио, ожидая получить больше информации о происходящем, но не получили ее достаточно быстро или в достаточном объеме.

«Мы могли раньше оценить серьезность ситуации и лучше адаптировать к ней свою работу. Мы этого не отрицаем и берем на себя свою долю ответственности за произошедшее», — говорится в письме.

В то же время в письме отмечается, что Служба новостей Латвийского радио до бури, во время нее и после нее работала и выполняла свою работу по совести. Служба новостей обобщала доступную информацию и старалась получать ее от служб, самоуправлений и других надежных источников, насколько это было возможно в тот момент.

Коллектив указывает, что преимущество Латвийского радио заключается в том, что новости выходят в эфир каждый час круглосуточно, и служба использовала эту возможность, чтобы регулярно сообщать о последних сведениях, которые удалось выяснить. После бури новости выходили уже каждые полчаса, продолжали выходить и обычные новостные программы.

«Конечно, сегодня мы можем оценивать, следовало ли в какой-то момент действовать иначе и могли ли мы сделать больше, однако не все зависело и зависит только от частоты выхода новостей — более частые выпуски новостей не восстанавливают электричество и мобильную связь, а СМИ не может рассказать то, что ему самому еще не удалось выяснить. Поэтому нам кажется важным честно говорить как о том, что мы могли сделать лучше, так и о том, что в конкретных обстоятельствах было не в наших силах», — говорится в письме.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио отмечает, что его повседневная работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от других. «Было бы нечестно не задать эти же вопросы самим себе, когда ошиблись мы сами. Однако принятие ответственности означает также необходимость честно оценить, кто за что отвечает и почему произошло то, что произошло», — говорится в письме.

Именно в этом вопросе коллектив Службы новостей Латвийского радио не согласен с позицией правления LSM и с тем, что наибольшая персональная ответственность за ошибки, допущенные в коммуникации LSM во время бури, сейчас возложена на руководителя Службы новостей Латвийского радио Либиетиса, который после произошедшего объявил об уходе с должности.

Коллектив указывает, что Либиетис пользуется поддержкой и доверием коллектива Службы новостей и сотрудники хотят, чтобы он продолжил руководить службой. «Мы работаем с ним каждый день и считаем его хорошим руководителем. Во время бури он также следил за происходящим, постоянно находился на связи с коллегами, делился информацией и был готов всеми способами подключаться к работе и помогать. Ошибки были допущены, но мы не видим в его действиях такого бездействия или халатности, из-за которых он должен был бы покинуть должность», — говорится в письме.

Кроме того, само правление LSM, оценивая произошедшее, как утверждается, признало наличие гораздо более широких проблем — недостатков во внутренней коммуникации и координации работы, запоздалого и слишком медленного принятия решений, а также необходимость более четкого порядка действий всего LSM в подобных ситуациях. «Мы согласны с этими выводами. Именно поэтому нам непонятно, почему за ошибки, которые сам LSM признает более широкими, столь большая ответственность сейчас сконцентрирована на одном человеке», — говорится в письме.

В письме отмечается, что после объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения порядок работы службы во многих аспектах изменился, однако буря показала, что пока не на все практические вопросы существуют четкие и единые ответы. «В какой момент привычного ритма новостей становится недостаточно и необходимо переходить на другой режим работы? Кто принимает такое решение? Как в подобной ситуации координируется работа всего LSM и кто видит общую картину? Если сейчас мы приходим к выводу, что следовало действовать иначе, для нас важно также понять, как именно», — заявляют сотрудники, указывая, что в противном случае будет трудно извлечь уроки из этого опыта и быть уверенными в том, что во время следующего кризиса те же проблемы не повторятся.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио отмечает, что не хочет вместо Либиетиса найти кого-то другого на роль «единственного козла отпущения» и не указывает пальцем на другие редакции LSM. «По нашему мнению, в этой ситуации не следует искать одного человека, на которого можно возложить всю ответственность. Если проблемы существовали на нескольких уровнях и в нашей общей работе, то и выводы должны сделать все», — заявляет коллектив.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио указывает, что прежде чем публично изложить свою позицию, он пытался обсудить ее внутри LSM. В ходе разговора были изложены аргументы коллектива и заданы вопросы как о произошедшем, так и о том, почему именно Либиетису в этой ситуации следует брать на себя столь большую персональную ответственность. «К сожалению, после этого разговора у нас нет уверенности, что наши аргументы были услышаны, а на несколько существенных вопросов мы так и не получили ответов. Это заставляет сделать вывод, что проблемы во внутренней коммуникации LSM, которые ярко высветили уже недавние разногласия по поводу брендов, не решены», — заявляет коллектив, отмечая, что внутренняя коммуникация не может заключаться только в разъяснении сотрудникам решений руководства — это должен быть двусторонний разговор, в котором руководство готово не только говорить, но также выслушивать и слышать коллектив.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио обеспокоен и тем, как в этой ситуации используется обоснованная критика общества в адрес работы LSM во время бури. «Критику общества необходимо выслушивать, ошибки необходимо признавать и учиться на них, однако она не должна становиться удобным обоснованием для того, чтобы персонифицировать более широкие проблемы организации в одном человеке и его уходом создать впечатление, что ответственность уже взята на себя и проблема решена», — говорится в письме. В нем отмечается, что это было бы нечестно ни по отношению к Либиетису, ни по отношению к коллективу, ни по отношению к обществу, которое вправе ожидать, что после этой бури будут устранены истинные причины того, что не сработало. Поэтому сотрудники решили изложить свою позицию публично.

В связи с этим коллектив Службы новостей Латвийского радио призывает правление LSM не только указать на ошибки, допущенные Службой новостей Латвийского радио, но и признать свою ответственность и ответственность всего Латвийского общественного медиа за то, что в этой ситуации не сработало. Признать, что после объединения по-прежнему остаются системные и фундаментальные вопросы, которые не урегулированы до конца, и взять на себя обязательство наконец их решить, отмечают сотрудники.

«Если после произошедшего оцениваются работа и ответственность Службы новостей Латвийского радио и ее руководителя, то, по нашему мнению, столь же честно следует оценить и работу правления LSM и главного редактора — как при подготовке к возможному кризису, так и во время него», — отмечает коллектив Службы новостей Латвийского радио.

Внутренние нормативные акты LSM предусматривают, что действия в нестандартных ситуациях координирует главный редактор LSM, а службы новостей выполняют принятые решения. Поэтому ответственность за работу общественного СМИ не может начинаться и заканчиваться в одной редакции, говорится в письме.

Как уже сообщалось, в понедельник LSM оценил свою работу по информированию общества в ситуации, возникшей после обрушившейся на Латвию в минувшие выходные бури. Хотя LSM обеспечивал широкий и непрерывный поток информации на цифровых платформах, телевидении и радио, а службы новостей и создатели программ работали в том числе за пределами обычного рабочего времени, освещение событий в выпусках новостей на радио с точки зрения информирования общества было признано неудовлетворительным. Взяв на себя ответственность за работу Службы новостей Латвийского радио в кризисной ситуации, ее прежний руководитель Либиетис принял решение уйти с должности.