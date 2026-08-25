Обязанности руководителя Службы новостей Latvijas Radio временно возложены на главного редактора Зане Эниню. Прежний глава службы Угис Либиетис ушел в отставку после того, как общественный вещатель признал недостаточным освещение кризисной ситуации, возникшей во время сильного шторма.

После отставки Угиса Либиетиса исполняющей обязанности руководителя Службы новостей Latvijas Radio назначена главный редактор службы Зане Эниня, сообщили агентству LETA в Латвийском общественном медиа (LSM).

Постоянного руководителя планируется выбрать по итогам открытого конкурса. Однако из-за предстоящих выборов в Сейм конкурс до выборов объявлять не будут. О его сроках LSM сообщит позднее.

Радио недооценило масштаб кризиса

Причиной кадровых изменений стала оценка работы общественного вещателя во время шторма, обрушившегося на Латвию в минувшие выходные.

Руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле сообщила, что после стихии руководство проанализировало работу редакций и то, насколько оперативно население получало необходимую информацию.

Главный вывод оказался критическим: Latvijas Radio 1 в начале кризиса недооценило серьезность ситуации и недостаточно быстро перестроило эфир.

Это имело особое значение потому, что при масштабных перебоях с электричеством, интернетом и мобильной связью именно радио для многих жителей оставалось практически единственным доступным источником информации.

Выпуски новостей продолжали выходить, а во второй половине дня их частоту увеличили. В 15 часов Latvijas Radio 1 также передало специальный выпуск новостей, подготовленный Службой новостей Латвийского телевидения. Однако в LSM признали: переходить на усиленный информационный режим следовало значительно раньше.

Виноват не только руководитель

Угис Либиетис взял на себя ответственность за работу Службы новостей и решил покинуть должность. При этом в LSM подчеркивают, что произошедшее нельзя считать ошибкой одного человека.

В ходе внутреннего анализа обнаружились системные проблемы: недостатки внутренней координации, недостаточно быстрое принятие решений и передача критически важной информации, а также проблемы с порядком замещения сотрудников в ситуациях, когда привычные звенья управленческой цепочки оказываются недоступны.

Поэтому LSM намерен пересмотреть внутренние процедуры и определить четкий алгоритм действий, при котором Latvijas Radio 1 в случае кризиса должно переходить от обычной программы к усиленному информационному вещанию.

Что изменят после шторма

Общественный вещатель также намерен пересмотреть систему обеспечения непрерывной работы при отключении электричества, интернета или мобильной связи.

Особое внимание будет уделено именно радио. В условиях серьезных перебоев с коммуникациями оно может стать главным, а иногда и единственным источником информации для населения.

LSM предстоит определить, какие дополнительные сотрудники, техническое оборудование и финансирование потребуются для обеспечения такой работы.

По словам Лочмеле, роль руководителя особенно важна именно в кризисных ситуациях, когда решения необходимо принимать оперативно, даже если существующие инструкции не дают прямого ответа на возникшую проблему.

В этом году LSM уже проводил учения и моделирование кризисных ситуаций и намерен продолжить эту практику.

LSM извинился перед слушателями

Член правления LSM по вопросам развития программ и услуг Иева Айле принесла извинения аудитории.

По ее словам, кризис выявил сразу несколько слабых мест — как в координации действий, так и в скорости принятия решений об изменении программы Latvijas Radio 1.

В воскресенье радио стало единственным источником информации для тысяч жителей, оставшихся без электричества и связи. Они рассчитывали получить значительно более подробную картину происходящего, однако общественный вещатель не смог в полной мере удовлетворить эту потребность.

При этом LSM отмечает, что масштаб последствий стихии становился понятен постепенно. В течение дня увеличивалось число сообщений об отключениях электроэнергии и проблемах со связью, поэтому в первые часы полной картины происходящего в регионах еще не было.

В воскресенье в программе Latvijas Radio 1 «Labrīt» дополнительные выпуски новостей выходили каждые полчаса. Латвийское телевидение подготовило специальные выпуски в 12.30 и 15.00, причем второй транслировался также по Latvijas Radio 1. С 16.00 до полуночи радио передавало новости каждые полчаса, а телевизионные выпуски «Dienas ziņas» и «Panorāma» были продлены.

Совет по общественным электронным СМИ потребовал от LSM до 26 августа представить оценку того, как во время шторма и сильных дождей обеспечивались непрерывность работы и выполнение общественного заказа.

Отставка главы Службы новостей стала самым заметным последствием разбора работы Latvijas Radio во время шторма, однако сам LSM признает: проблема оказалась шире одного кадрового решения. Теперь общественному вещателю предстоит создать систему, при которой в случае масштабных отключений радио сможет практически сразу перейти в режим кризисного информирования населения.