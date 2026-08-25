С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 Ноября, улиц Экспорта и Муйтас. Ограничения связаны с реконструкцией светофора, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Наиболее существенные изменения коснутся водителей, которые с набережной 11 Ноября направляются на улицу Муйтас.

Существующий съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Чтобы попасть на нее с набережной 11 Ноября, автомобилистам придется доехать до перекрестка и уже там повернуть направо на улицу Муйтас.

Изменится и схема движения пешеходов. Проход будет закрыт на улице Экспорта перед перекрестком с улицей Муйтас, а также на улице Муйтас перед пересечением с улицей Экспорта.

Со стороны Даугавы на улице Экспорта оборудуют временный тротуар, который позволит пешеходам обходить зону строительных работ. На других участках возле перекрестка необходимо будет следовать установленным дорожным знакам и указателям.

Строительные работы будут вестись круглосуточно.

При этом будет обеспечен подъезд к домам и предприятиям, расположенным на затронутых работами участках улиц. Ограничения также не должны препятствовать движению оперативного транспорта.