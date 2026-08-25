Во второй половине лета, с приближением осени, ассортимент фруктов и овощей в продовольственных магазинах заметно меняется: выбор сезонной продукции расширяется, а цены на некоторые овощи становятся значительно доступнее для покупателей.

Председатель правления «LaTS» Раймонд Окманис отмечает, что в конце лета сезонные продукты приобретают особое значение как с точки зрения ассортимента, так и цен.

«Это время года, когда выбор овощей особенно широк и покупатели активно этим пользуются. Люди выбирают молодой картофель, капусту, огурцы, помидоры, кабачки, зелень и другие характерные для сезона продукты. Для покупателя важно, чтобы продукция была свежей и при этом доступной по цене, а в сезон эти два условия зачастую удается успешно совместить», — рассказывает Раймонд Окманис.

В актуальном ассортименте торговой онлайн-платформы E-latts.lv фрукты и овощи также представлены в самых разных категориях. В продаже имеются выращенные в Латвии яблоки и груши, а в разделе овощей отдельно представлены огурцы и помидоры, картофель, морковь и капуста, кабачки и цукини, сладкий перец, баклажаны, пряные травы, салаты и другие группы продуктов.

Поступление на рынок летнего урожая имеет существенное значение и для общей динамики цен на продукты питания. В сезон предложение свежей продукции увеличивается, что позволяет снизить цены на отдельные категории овощей. Это особенно важно в период, когда на себестоимость других продовольственных товаров продолжают влиять расходы на энергоносители, транспорт, рабочую силу и логистику.

Р. Окманис подчеркивает, что преимущество сезонных продуктов заключается не только в их цене.

«В конце лета покупатели и сами прекрасно знают, что искать: это время свежих салатов, овощных блюд, а также заготовок на зиму. Поэтому наша задача — обеспечить достаточно широкий выбор и регулярное обновление продукции, чтобы даже в небольшом магазине рядом с домом человек мог приобрести все необходимое по сезону», — отмечает председатель правления.

Период сезонного урожая традиционно является и временем домашних заготовок. Огурцы, помидоры, кабачки, капусту и другие овощи приобретают не только для повседневных блюд, но и для маринования, квашения и других заготовок на зиму. Это означает увеличение объема разовых покупок и повышает спрос не только на сами овощи, но также на соль, сахар, уксус, специи и другие необходимые для консервирования товары.