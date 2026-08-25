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В Латвии меняют правила утилизации батарей: что нужно знать 0 259

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Утилизация батареек

Правительство во вторник приняло поправки к порядку предоставления освобождения от уплаты налога на природные ресурсы за товары, наносящие вред окружающей среде. В частности, уточняются требования к сбору и утилизации отходов батарей.

Поправки к правилам Кабинета министров разработаны для совершенствования системы обращения с отходами экологически вредных товаров и внедрения требований Регламента Европейского союза о батареях.

В частности, правила дополнены требованиями к сбору отходов батарей в соответствии с их новой классификацией. Например, в 2027 году целевой показатель сбора отходов портативных батарей составит 63%. При этом он будет рассчитываться для всех видов материалов портативных батарей вместе, а не отдельно для каждого вида материала.

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Также уточнен порядок, в соответствии с которым операторы систем расширенной ответственности производителей должны представлять Государственной службе окружающей среды (VVD) отчеты об обращении с отходами экологически вредных товаров. Если такое требование предусмотрено договором об управлении отходами, в VVD необходимо будет также представлять отчет за период с 1 января по 30 июня.

Одновременно операторам предоставляется возможность учитывать в показателях предыдущего календарного года объем отходов экологически вредных товаров, собранных, подготовленных для повторного использования, переработанных или восстановленных в первом квартале следующего года. Предприятие сможет самостоятельно выбрать, учитывать ли соответствующий объем в результатах предыдущего года.

Поправки также уточняют формы отчетов, представляемых в VVD, порядок учета батарей и терминологию в соответствии с Регламентом ЕС о батареях.

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#Латвия #экология #отходы #правительство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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