Правительство во вторник приняло поправки к порядку предоставления освобождения от уплаты налога на природные ресурсы за товары, наносящие вред окружающей среде. В частности, уточняются требования к сбору и утилизации отходов батарей.

Поправки к правилам Кабинета министров разработаны для совершенствования системы обращения с отходами экологически вредных товаров и внедрения требований Регламента Европейского союза о батареях.

В частности, правила дополнены требованиями к сбору отходов батарей в соответствии с их новой классификацией. Например, в 2027 году целевой показатель сбора отходов портативных батарей составит 63%. При этом он будет рассчитываться для всех видов материалов портативных батарей вместе, а не отдельно для каждого вида материала.

Также уточнен порядок, в соответствии с которым операторы систем расширенной ответственности производителей должны представлять Государственной службе окружающей среды (VVD) отчеты об обращении с отходами экологически вредных товаров. Если такое требование предусмотрено договором об управлении отходами, в VVD необходимо будет также представлять отчет за период с 1 января по 30 июня.

Одновременно операторам предоставляется возможность учитывать в показателях предыдущего календарного года объем отходов экологически вредных товаров, собранных, подготовленных для повторного использования, переработанных или восстановленных в первом квартале следующего года. Предприятие сможет самостоятельно выбрать, учитывать ли соответствующий объем в результатах предыдущего года.

Поправки также уточняют формы отчетов, представляемых в VVD, порядок учета батарей и терминологию в соответствии с Регламентом ЕС о батареях.