Правительство сегодня утвердило выделение в общей сложности 12 131 531 евро дополнительного финансирования на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи — 5 854 865 евро Министерству благосостояния (МБ) на обеспечение социальной части услуги с августа по ноябрь этого года и 6 276 666 евро Национальной службе здравоохранения (НСЗ) на расходы по медицинской части в этом году.

Число пациентов, получающих такую помощь на дому, продолжает расти: только за первое полугодие этого года оно увеличилось на 34%.

Финансирование как МБ, так и Минздраву выделено из средств на непредвиденные случаи.

Услуга мобильной команды паллиативной помощи по месту жительства включает лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход и психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуга предназначена для совершеннолетних лиц, в отношении которых имеется решение консилиума врачей больницы четвертого или пятого уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства и прогнозируемой продолжительности жизни до шести месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациента и другие лица, участвующие в уходе за ним, в том числе после утраты близкого человека.

Выделенные МБ 5 854 865 евро предназначены для того, чтобы с августа по ноябрь этого года обеспечить совершеннолетним лицам по месту их жительства социальную часть услуги мобильной команды паллиативной помощи. Она включает социальный уход, технические вспомогательные средства и психосоциальную реабилитацию. Психосоциальную реабилитацию могут получить также люди, которые живут или ранее жили в одном домохозяйстве с пациентом, родственники пациента и свойственники, а также другие лица, участвующие в уходе за ним.

В свою очередь, выделенные НСЗ 6 276 666 евро предназначены для оплаты расходов на услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства пациентов в 2026 году.

Министерство здравоохранения (МЗ) отмечает, что число получателей услуги продолжает расти. В первом полугодии прошлого года ее получили 1793 пациента, а в первом полугодии этого года — 2406 пациентов, что на 613 пациентов, или 34%, больше.

С января 2025 года по июнь этого года услугу в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов, или 80%, получали услугу до 180 дней, а 905 пациентов, или 20%, — дольше шести месяцев.

МЗ пояснило, что прогнозируемая продолжительность жизни является клинической оценкой, которая при отдельных заболеваниях может меняться, поэтому части пациентов медицинская и социальная помощь необходима дольше. В ходе дискуссий с представителями отрасли также была выявлена группа пациентов с долгосрочными потребностями в медицинской и социальной помощи, для которой в настоящее время отсутствует подходящая интегрированная услуга по уходу по месту жительства.

Проверки, проведенные НСЗ и Инспекцией здравоохранения в 2025 году, не дали однозначных оснований сделать вывод о том, что проверенные пациенты получали услугу необоснованно или не соответствовали условиям ее получения. Таким образом, длительное получение услуги само по себе не означает, что пациент изначально был включен в нее необоснованно, подчеркнуло МЗ.

Вместе с тем проведенный министерством анализ свидетельствует, что у пациентов, получающих услугу дольше 180 дней, существенно снижается интенсивность проводимых манипуляций и визитов специалистов. При этом финансирование продолжает увеличиваться пропорционально продолжительности получения услуги, поскольку для ее оплаты в настоящее время применяется дневной тариф.

Поэтому, по оценке МЗ, нынешняя модель оплаты недостаточно связана с фактически предоставленным объемом и интенсивностью ухода, не способствует эффективному использованию средств и создает диспропорции финансирования между поставщиками услуг. По мере увеличения числа пациентов и числа тех пациентов, которые получают услугу дольше шести месяцев, растут расходы на услугу и образуется дефицит финансирования.

Как уже сообщалось, с 1 января 2027 года МЗ планирует изменить порядок финансирования услуги, введя оплату за случай ухода за пациентом. Таким образом, финансирование будет связано с фактически предоставленным объемом услуги. Новая модель предусматривает выплату 2883 евро за один случай ухода за пациентом. Эта сумма рассчитана с учетом средней продолжительности получения услуги и среднего объема мероприятий медицинской помощи. Если услугу пациенту потребуется предоставлять дольше 180 дней, за каждый последующий день ухода до завершения предоставления услуги предусмотрена дополнительная оплата в размере 27 евро.

Услуга мобильной команды паллиативной помощи по месту жительства пациента в Латвии постепенно внедряется с 2023 года. В стране ее обеспечивают четыре предприятия — ООО «Cilvēks», ООО «Hospiss Māja», ООО «Magnum Social & Medical Care» и ООО «Med4U».

В прошлом году поставщики услуг в общей сложности обеспечили уход за 3097 пациентами по сравнению с 1899 пациентами в 2024 году. Таким образом, число пациентов за год увеличилось на 1198, или 63%. Одновременно финансирование услуги выросло с 6,08 млн евро в 2024 году до 13,69 млн евро в 2025 году, а средние расходы на одного пациента в год — с 3199 евро до 4420 евро.