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Зонтик можно оставить дома? Что приготовила погода Латвии на среду 0 39

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветы в парке.
ФОТО: LETA

В среду в Латвии существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной. Ночью и ранним утром местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный и северо-восточный.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, местами на побережье — до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+22 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше, однако осадков они не принесут. При слабом ветре северных направлений температура воздуха ночью понизится до +10…+12 градусов, а днем будет держаться около +20 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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