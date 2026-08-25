В среду в Латвии существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной. Ночью и ранним утром местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный и северо-восточный.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, местами на побережье — до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+22 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше, однако осадков они не принесут. При слабом ветре северных направлений температура воздуха ночью понизится до +10…+12 градусов, а днем будет держаться около +20 градусов.