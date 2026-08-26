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Беспредел: почти две недели на Чака водителей ошибочно штрафовали за нарушения 0 249

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
TV3
Изображение к статье: улица Чака
ФОТО: Thought Co

С 13 по 25 августа на улице Александра Чака, 72, в Риге из-за технической ошибки система контроля дорожного движения ошибочно фиксировала нарушения у части автомобилей, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Камера на этом перекрестке предназначена для выявления водителей, которые продолжают движение прямо по выделенной полосе общественного транспорта на улице Чака в направлении парка Зиедоньдарзс вместо того, чтобы повернуть на улицу Матиса.

Однако из-за сбоя система не могла правильно отличить движение прямо от разрешенного маневра. В результате нарушения фиксировались и у автомобилей, которые законно заезжали на полосу общественного транспорта, чтобы повернуть направо на улицу Матиса.

Таким образом, среди зафиксированных системой оказались как реальные нарушители, продолжившие движение прямо, так и водители, выполнявшие разрешенный поворот.

Сейчас муниципальная полиция рассматривает каждый случай отдельно и устанавливает общее количество обоснованно и ошибочно выписанных штрафов.

Все решения о штрафах, вынесенные без достаточных оснований, будут отменены. Водителям, которым уже были отправлены такие постановления, в ближайшее время направят официальные уведомления об их отмене.

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#штрафы #автомобили #дорожное движение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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