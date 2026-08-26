Начиная с субботы, 29 августа, в Латвии временами будут идти дожди, а на следующей неделе возможны сильные осадки, прогнозируют синоптики.

До первой половины субботы существенных осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Ночью и утром местами возможен туман, ветер преимущественно слабый.

В ночь на четверг и пятницу во многих районах температура воздуха опустится ниже +10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +19…+24 градусов.

В субботу погода начнет меняться. Южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 11–16 метров в секунду, а с юго-запада Латвию пересечет зона дождей. Перед ее приходом во многих районах температура успеет подняться до +20…+23 градусов.

Примерно такая же температура ожидается в воскресенье, однако временами будут идти кратковременные дожди.

На следующей неделе осадки периодически будут усиливаться. Больше всего дождей синоптики прогнозируют в Курземе и западной части Видземе. После теплого начала недели станет прохладнее.

Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, сентябрь в Латвии ожидается немного теплее обычного, но при этом более дождливым. В целом температура воздуха будет близка к климатической норме и преимущественно немного выше нее, а количество осадков, вероятно, превысит обычные для сентября показатели.