Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за вызванного бурей загрязнения запрещено купаться на Кипсале, на других пляжах не рекомендуется 0 60

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
LETA
Изображение к статье: Пляж на Кипсале

Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Анализ проб воды свидетельствует, что на Кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки.

В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку и переполнение систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву.

На морских пляжах анализы воды хорошие, и там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется.

×
#буря #Латвия #экология #гигиена
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рижский вокзал
Изображение к статье: Вспышка на Солнце
Изображение к статье: вантовый мост
Изображение к статье: Идет игра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: мобильные телефоны
Техно
1
Изображение к статье: US Open-2026 станет самым щедрым теннисным турниром в истории.
Спорт
Изображение к статье: дрон
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: пациент в больнице
В мире
Изображение к статье: Породы кошек, которые не докучают своим мяуканьем
В мире животных
Изображение к статье: автобус в аэропорт
Наша Латвия
2
Изображение к статье: мобильные телефоны
Техно
1
Изображение к статье: US Open-2026 станет самым щедрым теннисным турниром в истории.
Спорт
Изображение к статье: дрон
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео