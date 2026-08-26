Анализ проб воды свидетельствует, что на Кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки.

В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку и переполнение систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву.

На морских пляжах анализы воды хорошие, и там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется.