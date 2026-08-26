Вантовый мост считается одной из визитных карточек Риги, однако его нынешнее состояние вызывает все больше нареканий у горожан. Особенно заметной проблема становится с прибытием круизных судов: для многих иностранных гостей обветшавший мост оказывается одним из первых объектов, которые они видят в латвийской столице.

Один из пользователей Threads обратил внимание, что после захода в Ригу круизных лайнеров многочисленные туристы регулярно оказываются на пешеходной дорожке Вантового моста. Свое сообщение он адресовал руководству Риги.

Автор с иронией предложил установить для гостей города простой указатель, предупреждающий, что идти по мосту в поисках Старого города не стоит.

Судя по контексту, речь шла не столько о проблемах навигации, сколько о состоянии самого сооружения. Таким образом рижанин решил обратить внимание властей на неприглядный внешний вид моста, который сегодня сложно назвать достойной визитной карточкой столицы.

Между тем Вантовый мост планируется капитально реконструировать. Согласно нынешним планам, основные строительные работы должны начаться в конце 2027 года.