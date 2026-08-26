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Латвийские ученые создали из грибов альтернативу пенопласту 0 307

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Упаковка из мицелия

ИИ

Латвийские ученые разработали биоразлагаемый материал из грибного мицелия и отходов деревообработки, который может заменить пенопласт в упаковке. Об этом рассказала член правления Латвийского микологического общества Эвита Вейнберга.

Разработанные Латвийским государственным институтом химии древесины композитные гранулы из мицелия предназначены для заполнения свободного пространства в транспортировочных коробках и защиты хрупких предметов.

Материал производят из грибного мицелия и лигноцеллюлозных отходов — древесной биомассы или костры конопли.

В отличие от обычного пенопласта, новый материал биоразлагаем и пригоден для компостирования. Нити мицелия разрастаются и соединяются с древесным или растительным субстратом, образуя легкий материал, которому можно придавать необходимую форму.

Из него можно производить не только упаковочные гранулы, но также плиты и изделия других форм.

Разработка латвийских ученых уже получила международное признание: в 2025 году институт был удостоен награды международного конкурса WorldStar for Packaging.

Микологи отмечают, что возможности использования грибов далеко не ограничиваются тем, что попадает в корзины грибников. Мицелий способен стать сырьем для производства упаковки и альтернативой некоторым продуктам нефтехимии.

Еще одно перспективное направление — грибные пигменты. Исследователи изучают возможность их использования для получения натуральных красителей.

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#наука #Латвия #грибы #технологии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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