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Латвию без иммиграции могут ждать города-призраки - экономист 3 226

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пустой город

Латвия ещё может избежать наиболее тяжёлых последствий демографического спада, но времени для решений остаётся не так много. Если население продолжит сокращаться, страна рискует столкнуться не только с нехваткой работников, но и с появлением всё большего числа опустевших городов и посёлков. Об этом заявил экономист Петерис Страутиньш.

По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия ещё способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьёзного общественного разговора о будущем страны - прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств.

Страутиньш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жёстких ограничений на иммиграцию. Во второй половине века Латвия в таком случае может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, тогда как некоторые дома и целые населённые пункты будут пустеть.

При этом речь, по мнению экономиста, идёт не просто о нехватке рабочих рук. Латвии нужны люди, которые будут постоянно жить здесь, создавать семьи и участвовать в жизни общества. При разумно управляемой иммиграции её эффект, считает Страутиньш, может оказаться гораздо шире экономической выгоды.

Первые признаки такого процесса уже заметны на востоке страны. Там люди чаще задумываются о переезде в места, где больше рабочих мест и возможностей для профессионального роста всей семьи.

Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится ещё меньше - и отток усиливается.

По словам Страутиньша, со временем вся Латвия по отношению к Западной Европе может оказаться в положении, которое сегодня многие регионы страны занимают по отношению к Риге. Если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и посёлки-призраки.

У следующего Сейма, считает экономист, ещё есть возможность всерьёз обсудить, как страна собирается справляться с демографическими изменениями. Но откладывать этот разговор надолго уже не стоит.

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#Сейм #Латвия #демография #население #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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