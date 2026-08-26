На Харьковском направлении в Украине погиб доброволец из Латвии Виталий Шампиньш с позывным «Волк», сообщает Латвийское телевидение в социальных сетях.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже четыре латвийских добровольца, свидетельствует архив агентства ЛЕТА.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных ведомств о гибели Шампиньша.

В Министерстве обороны Латвии также заявили, что ожидают официальной информации от украинских властей. При этом в ведомстве подтвердили, что Шампиньш ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине погиб Никита Таренов с позывным «Латвиец».

В 2024 году погиб латвийский доброволец Эдгар Платонов, родившийся в 1983 году.

Осенью 2023 года в результате российского удара беспилотниками в Донецкой области, недалеко от города Лиман, погиб еще один доброволец — бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов.