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На фронте в Украине погиб четвертый солдат из Латвии 6 2127

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гибель воина

ИИ

На Харьковском направлении в Украине погиб доброволец из Латвии Виталий Шампиньш с позывным «Волк», сообщает Латвийское телевидение в социальных сетях.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже четыре латвийских добровольца, свидетельствует архив агентства ЛЕТА.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что посольство Латвии в Украине пока не получило официального подтверждения от украинских военных ведомств о гибели Шампиньша.

В Министерстве обороны Латвии также заявили, что ожидают официальной информации от украинских властей. При этом в ведомстве подтвердили, что Шампиньш ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине погиб Никита Таренов с позывным «Латвиец».

В 2024 году погиб латвийский доброволец Эдгар Платонов, родившийся в 1983 году.

Осенью 2023 года в результате российского удара беспилотниками в Донецкой области, недалеко от города Лиман, погиб еще один доброволец — бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов.

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#Украина #Латвия #Россия #армия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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