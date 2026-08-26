За последние сутки на Солнце зарегистрировали сразу четыре вспышки среднего класса M. Сегодня, 26 августа, геомагнитная обстановка должна оставаться относительно спокойной. Изменения ожидаются 27–28 августа, когда Земля окажется под воздействием потока быстрого солнечного ветра.

За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки среднего класса M. Их источником стала активная область, которая сейчас находится на обращенной к Земле стороне Солнца, сообщает Британская геологическая служба.

Несмотря на повышенную солнечную активность, после этих вспышек не было зафиксировано выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли. Поэтому, согласно имеющимся данным, сами вспышки не должны привести к сильной геомагнитной буре.

Однако в ближайшие дни ситуация все же изменится. Земля окажется под воздействием потока быстрого солнечного ветра, исходящего из корональной дыры на Солнце. Именно он, по прогнозам специалистов, станет причиной усиления геомагнитной активности.

Сегодня геомагнитная обстановка, вероятнее всего, останется относительно спокойной. Возможны отдельные периоды повышенной активности, однако сильной магнитной бури не ожидается.

Магнитные бури 27 августа

В четверг, 27 августа, вероятность усиления геомагнитной активности возрастет. Землю накроет поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, в результате чего ожидается магнитная буря.

Магнитные бури 28 августа

В пятницу, 28 августа, наиболее вероятно дальнейшее усиление возмущений магнитного поля Земли. Возможны периоды геомагнитной активности вплоть до слабой магнитной бури уровня G1.

Таким образом, наиболее заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется 27 и 28 августа, тогда как 26 августа ситуация должна оставаться сравнительно спокойной.