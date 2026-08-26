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Начал кричать: Я не говорю! - Турист приезжает в Ригу и попадает в ситуацию 2 971

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: автобус в аэропорт

В общественном транспорте Риги у туриста возникла весьма неприятная ситуация, когда он в 22-м автобусе «Rīgas satiksme» попытался выяснить, как купить билет. О произошедшем в социальных сетях рассказала одна женщина.

Она указывает, что 22-й автобус — единственный маршрут общественного транспорта, который соединяет аэропорт Риги с центром города, поэтому им регулярно пользуются и иностранные гости. В наблюдавшейся ею ситуации пассажир пытался на английском языке выяснить, как ему купить билет, однако получил довольно резкий ответ.

По словам женщины, билетный контролёр в ответ на вопрос пассажира громко повторял: «Я не говорю! Я не говорю!» Вместо того чтобы объяснить, как можно приобрести билет, общение между ними стало неприятным.

Женщина также обратила внимание на то, что пассажиру, который приехал в Ригу впервые, было неясно, где найти информацию о покупке билета на английском языке. По её мнению, особенно важно это именно в 22-м автобусе, который доставляет пассажиров из аэропорта в центр.

Она считает, что такая ситуация может создать у иностранного гостя неприятное первое впечатление о городе.

По поводу произошедшего в социальной сети развернулась дискуссия, в которой люди обратили внимание на то, насколько понятна иностранным пассажирам информация о покупке билетов в общественном транспорте Риги.

На запись отреагировала и «Rīgas satiksme», пояснив, где пассажирам доступна информация о покупке билетов на английском языке. «Rīgas satiksme» указывает, что информация о покупке билетов на английском языке доступна в нескольких местах.

Компания поясняет, что информация на английском языке размещена на остановке у аэропорта, а также у билетных автоматов, в которых можно выбрать английский язык и купить билет. Кроме того, информация на двух языках размещена и в автобусе 22-го маршрута у кабины водителя.

В то же время «Rīgas satiksme» указала, что оценит конкретную ситуацию, в том числе проверит, как проходило общение между контролёром и пассажиром. Компания также сообщила, что ведётся работа над новой закупкой, которая в будущем предусматривала бы возможность для пассажиров оплачивать поездку банковской картой.

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#Рига #туризм #транспорт #билеты #пассажиры #информация #общение #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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