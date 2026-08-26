Более половины государственного финансирования, выделенного Министерством образования и науки (МОН) на проведение в этом году в Латвии семи чемпионатов Европы и мира, получит Латвийская федерация бриджа, свидетельствует информация на сайте министерства.

Федерации бриджа выделено 147 367 евро на проведение 57-го чемпионата Европы по бриджу среди национальных команд и 30-го молодежного чемпионата Европы RTU. Соревнования проходили в рамках EuroBridge 2026 в Риге с 27 июня по 15 июля.

Премьер-министр Андрис Кулбергс в среду в эфире программы TV3 «900 секунд» заявил, что хочет увидеть алгоритм, позволивший выделить деньги на уже состоявшееся мероприятие, то есть фактически «задним числом». Он намерен потребовать от Министерства образования и науки объяснений.

При этом на остальные шесть спортивных мероприятий вместе взятые выделено 77 633 евро.

Латвийская ассоциация гиревого спорта получит 20 919 евро на проведение чемпионата мира, Латвийская федерация футбола — 14 572 евро на чемпионат Европы по футзалу, а Латвийская федерация уличной гимнастики — 12 896 евро на чемпионат мира по уличной гимнастике и калистенике.

Латвийской федерации дзюдо на чемпионат Европы по дзюдо Ne-waza выделено 11 160 евро, Латвийской федерации лыжного спорта на чемпионат мира по лыжероллерам — 10 906 евро, а Латвийской федерации водно-моторного спорта на чемпионат Европы в классе лодок Formula 4 — 7179 евро.

Всего на конкурс поступило восемь заявок. Запрошенная организаторами сумма превышала 2,2 млн евро. Заявка Латвийской автомобильной федерации на организацию этапа чемпионата Европы FIA по ралли-кроссу не соответствовала требованиям конкурса и поэтому не была допущена к дальнейшему рассмотрению.