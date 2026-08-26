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Плохие и хорошие новости из Латгалии: почему восточная Латвия отстает от западной 0 123

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латгалия

Фонд заработной платы экспортных предприятий Латгалии в денежном выражении в прошлом году вырос на 5%, однако этот показатель был ниже среднего по Латвии, сообщил главный экономист Петерис Страутиньш.

Общее развитие экономики региона по-прежнему сдерживает сокращение транзита и особенно железнодорожных перевозок. Эта тенденция, которая была заметна в прошлом году, продолжается и в этом году.

Хорошие новости

В то же время Страутиньш указывает на несколько положительных примеров в экономике Латгалии.

  • Во-первых, ситуация в экономике Резекне лучше, чем можно было бы предположить по сообщениям о проблемах в управлении самоуправлением, звучавшим в публичном пространстве. По темпам развития Резекне в прошлом году занимал пятое место среди самоуправлений Латвии. В этом году в городе и его ближайших окрестностях открылись два крупных деревообрабатывающих предприятия, влияние которых на экономические показатели было заметно уже в прошлом году.

  • Во-вторых, стремительное развитие продолжается в Ливаны, которые в прошлом году превысили средние по Латвии темпы и по объему доходов от заработной платы, созданных экспортными предприятиями, и в расчете на одного жителя укрепились на втором месте после Марупского края.

Важную роль в экономике Ливаны играет предприятие Light Guide Optics International, которое готовится к следующему этапу развития. Страутиньш отмечает, что оборот предприятия может достичь нескольких сотен миллионов евро.

  • В-третьих, за короткое время появилось несколько подтверждений тому, что за решением вопроса с производственными помещениями следует создание новых производств. Это может происходить в результате частной инициативы, как в случае с предприятием Avoti из Гулбенского края, реконструирующим бывший завод Rebir в Резекне. Это может происходить и по инициативе общественного сектора, как в бизнес-парке Altop под Даугавпилсом, где уже появились первые арендаторы. Менее известные примеры есть в Прейли и Лудзе, что дает основания ожидать хороших новостей о развитии производства.

Плохие новости

«К сожалению, это практически единственные примеры создания новых производств в этих краях за многие годы», — отмечает Страутиньш, добавляя, что существует очень мало решений, доказавших свою способность содействовать развитию Латгалии и давать измеримые результаты.

Экономист также отмечает, что поступают сообщения о потере нескольких сотен рабочих мест в Даугавпилсе, и их быстрое замещение другими рабочими местами маловероятно. Доля занятых в общественном секторе в Латгалии значительно превышает средний показатель по Латвии — в прошлом году она составляла 47%. Из всех занятых рабочих мест в регионе 17% приходится на сферу образования. Для сравнения, в Риге эта доля составляет 9%, несмотря на то что именно в столице сосредоточена значительная часть высших учебных заведений и коммерческой образовательной деятельности.

«Осознавая демографические тенденции – как рождаемость, так и внутреннюю миграцию в стране, – следует понимать, что значительная часть этих рабочих мест исчезнет в течение следующего десятилетия, как бы самоуправления ни старались их сохранить. Скорее всего, школы не смогут продолжать работу, если в них останется всего несколько учеников», — говорит Страутиньш.

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#транзит #Латвия #демография #трудоустройство #развитие #экономика #Латгалия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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