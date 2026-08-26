С 26 августа по одному билету можно совершить одну поездку на поезде в зонах A, B, C, D или E, а затем воспользоваться 90-минутным билетом на всех автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme.

После расширения единый билет действует на всей протяженности Тукумской и Скултской линий, а также на маршрутах Рига — Елгава, Рига — Айзкраукле и Рига — Сигулда.

Стоимость единого билета зависит от зоны: A — 2 евро, AB — 2,80 евро, AC — 3,30 евро, AD — 3,80 евро, AE — 4,30 евро.

Приобрести билет можно только в электронном виде — в мобильном приложении Vivi Latvija или на сайте vivi.lv. Он действует в указанную при покупке дату до 2:59 следующего дня.

При этом неважно, с какого транспорта пассажир начинает поездку. Можно сначала сесть на поезд, а затем пересесть на городской транспорт или сделать наоборот.

Если поездка начинается с автобуса, трамвая или троллейбуса Rīgas satiksme, с момента регистрации билета начинается отсчет 90 минут. Если пассажир сначала едет на поезде, 90-минутная часть билета для городского транспорта активируется только после ее регистрации.

Единый рижский билет был запущен в качестве пилотного проекта в июле 2025 года. Первоначально он позволял со скидкой приобрести билет на поезд в зоне A вместе с 90-минутным билетом Rīgas satiksme.

Услуга оказалась востребованной: ежемесячно продается более 3000 таких билетов. За пять месяцев 2025 года пассажиры приобрели свыше 14 000 билетов, а за первые семь месяцев этого года — более 23 200.