Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поезд плюс транспорт Риги: один билет теперь действует по-новому 0 543

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый билет

ИИ

С 26 августа по одному билету можно совершить одну поездку на поезде в зонах A, B, C, D или E, а затем воспользоваться 90-минутным билетом на всех автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme.

После расширения единый билет действует на всей протяженности Тукумской и Скултской линий, а также на маршрутах Рига — Елгава, Рига — Айзкраукле и Рига — Сигулда.

Стоимость единого билета зависит от зоны: A — 2 евро, AB — 2,80 евро, AC — 3,30 евро, AD — 3,80 евро, AE — 4,30 евро.

Приобрести билет можно только в электронном виде — в мобильном приложении Vivi Latvija или на сайте vivi.lv. Он действует в указанную при покупке дату до 2:59 следующего дня.

При этом неважно, с какого транспорта пассажир начинает поездку. Можно сначала сесть на поезд, а затем пересесть на городской транспорт или сделать наоборот.

Если поездка начинается с автобуса, трамвая или троллейбуса Rīgas satiksme, с момента регистрации билета начинается отсчет 90 минут. Если пассажир сначала едет на поезде, 90-минутная часть билета для городского транспорта активируется только после ее регистрации.

Единый рижский билет был запущен в качестве пилотного проекта в июле 2025 года. Первоначально он позволял со скидкой приобрести билет на поезд в зоне A вместе с 90-минутным билетом Rīgas satiksme.

Услуга оказалась востребованной: ежемесячно продается более 3000 таких билетов. За пять месяцев 2025 года пассажиры приобрели свыше 14 000 билетов, а за первые семь месяцев этого года — более 23 200.

×
#Рига #транспорт #билеты #пассажирские перевозки #общественный транспорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Гибель воина
Изображение к статье: Скорая помощь
Изображение к статье: Последствия бури

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Обработка теплицы от грибка и инфекций осенью
Дом и сад
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Лето в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
В мире
1
Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Обработка теплицы от грибка и инфекций осенью
Дом и сад
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео