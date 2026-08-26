174 километра от Риги. На белом кубическом здании мемориальная доска: «Этот дом ливы построили с помощью своего Отечества Латвии и своих родственных народов финнов, эстонцев и венгров». Открытие состоялось 6 августа 1939 года – в самой что ни на есть, предгрозовой обстановке.

А потом на пять десятилетий Ливский берег, в том числе и поселок Мазирбе, сделался погранзоной – въезд строго по пропускам, а индивидуальное рыболовство запретили. До сих пор в Мазирбе можно увидеть кладбище лодок – основательные были баркасы, с домиками. На таких вот в Швецию и бежали – потому на берег и вытащили.

По обе стороны моря

Сегодня ливы постоянно упоминаются в законодательстве ЛР. Преамбула Сатверсме указывает, что латвийскую идентичность в европейском культурном пространстве с древнейших времен образуют латышские и ливские традиции.

«Древняя коренная народность – ливы», упоминаются также в Законе о свободном развитии национальных и этнических групп Латвии и правах на культурную автономию.

Подробней всего статус расписан в 4-й статье Закона о латышских исторических землях: «Государство и соответственные самоуправления обеспечивают сохранение и долгосрочное развитие идентичности и культурно-исторической среды коренных жителей Латвии – ливов, а также сохранение ливского культурно-исторического наследия, в том числе содействуя освоению и использованию ливского языка, а также вводя и используя в среде местные названия на ливском языке».

Вот весной прошлого года под песнопения ливского народного хора и открыли первый двуязычный указатель на реку: Aģe/Aģjoug. «Надеюсь, что этому знаку вскоре последуют также другие – Светупе, Салаца, Мудурга, а также названия населенных мест в исторической земле Видземе», – пожелала руководительница Видземского ливского культурного пространства Лолита Озолиня.

Вот так ливская традиция переместилась и к северо-востоку от Риги, хотя ранее Ливским берегом традиционно именовалась окраина на северо-западе – 60 км побережья Балтийского моря от Колки до Овиши. Места великолепные – белый песок, широченные пустынные пляжи, сосновый лес. А в чаще – остатки советских погранзастав и даже артиллерийских позиций. До начала 1990-х тут стояли и ракеты!

От них произошли Ливония и Лифляндия

На самом же деле ливы в старину населяли значительную часть побережья современной Латвии – от Курляндии до Лифляндии, где в районе Айнажи уже смыкались с эстонцами, родственным финно-угорским народом. Веками ливы жили под властью нескольких старшин; каждый старшина ведал своим округом, был предводителем на войне и судьей. Должность эта переходила от отца к сыну. Большую роль играла аристократия, из семей которой обыкновенно брались заложники.

Дань немцам состояла сначала из известного количества хлеба с каждой сохи, а потом из десятины, которая, впрочем, менялась вследствие восстаний. В середине XIII века немцы дали ливам своих судей и заставили отрабатывать барщину; право личной свободы и собственности на земли предков ливы сохраняли, однако, довольно долго.

Их оружие состояло из меча, копья, дротика и щита; сражались пешком и верхом. В мирное время занимались земледелием, рыболовством, охотой, скотоводством и пчеловодством, а после прибытия немцев – и торговлей.

Главной твердыней ливов на Даугаве был Гольм – крепость в районе нынешнего Саласпилса, с которой началось их обращение в христианство немецкими крестоносцами. Но не раз еще ливы отпадали от навязанной веры, возвращаясь к язычеству… В одной из битв с этими суровыми воителями пал и немецкий епископ Бертольд! Немецкие землевладельцы не разбирались в этническом составе населения и в свою угоду перемещали целые села зависимых латышских крестьян из более густонаселенных, леттоязычных южных районов в менее населенные северные и западные ливоязычные приморские области, где прибывающим немецким колонистам требовалась рабочая сила. В результате ливы оказались почти полностью ассимилированы латышами.

Включение всей Прибалтики в состав Российской империи в конце XVIII века несколько притормозило этот процесс, ибо ливы оказались в одном государстве с более многочисленными эстами и установили с ними интенсивные хозяйственные контакты через Рижский залив (зимой – по льду).

Уже в России в 1851 году был создан ливский алфавит. В 1861 году выпущен первый словарь ливского языка. В 1863 году на ливский язык переведено было Евангелие от Матфея.

Под индексом liv

Так в международной классификации именуется ливский язык (не путать с Ливией!). Официально считается, что родной он для ОДНОГО человека – появившейся на свет в 2020 году Кулди Медне. Говорят на нем еще – в качестве второго – около 40 человек. Для сравнения: перепись 1935 года зафиксировала в Латвии 944 лива.

Долгие годы старейшей представительницей ливского народа была Гризелда Кристинь, урожденная Бертольде. Прожив 103 года, уроженка Вайде, Виндавского уезда Курляндской губернии Российской Империи, она отошла в лучший мир в Канаде в 2013 году. Писательница Гризелда создала аудиокурс ливского языка – из 10 частей. Ну а теперь Министерство образования и науки (МОН) в лице Илзе Индриксоне (Национальное объединение) решило оцифровать язык коренных жителей побережья Балтийского моря и Рижского залива, так как, по законодательству, обязано заботиться о «восстановлении и развитии социально-экономической инфраструктуры населенной ими территории». Не поздновато ли?

Дигитализация ливского языка, по мнению МОН, «окажет позитивное влияние на права человека, демократические ценности и развитие гражданского общества». К тому же – «породит позитивное воздействие на народное хозяйство, ибо в его результате будут созданы значимые для народного хозяйства знания и человеческий капитал».

Кто бы сомневался – несколько табличек на ливском бюджета не испортят, а для туризма создадут небольшую вишенку на торте. Ну и покажут заодно, как Латвия уважает свои нацменьшинства. Просто последним нужно быть скромнее – не высовываться особенно, и тогда, при наличии нескольких десятков представителей, государство само к вам потянется!

КОРОЛЬ ЛИВОВ

Ули Кинкамяг, или Улдрикис Капбергс (1869-1932), рыбак и поэт, обращался к властям независимой Латвии с призывом выделить самостоятельный округ, а после отказа в 1923 году провозгласил ливов самостоятельным народом, а себя – его королем. Неоднократно помещался в психиатрическую больницу. В 1932 году был арестован за неуплату налогов и отказ отдать сына в армию. Умер в Вентспилсской тюрьме.

Кто там сейчас дудит в ливский рог?