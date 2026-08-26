После пережитой Латвией сильной бури необходимо извлечь уроки, а не тратить время на постоянный поиск виноватых. Об этом премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в интервью программе TV3 «900 секунд». По его словам, он намерен создать специальную «группу решений».

Как отметил Кулбергс, если Латвия хочет быть готова к подобным кризисам, необходимо наладить более тесное сотрудничество между службами. По мнению премьера, нет необходимости полтора месяца собирать информацию и проводить совещания: уже сейчас понятно, «где не идут дела», поэтому нужно принимать решения.

Одной из главных проблем Кулбергс назвал отсутствие единого командного центра. Сейчас у каждой службы действует собственная система.

«Представьте, у нас есть Центр кризисного управления — это хорошо, и именно он должен координировать все эти вопросы, однако службы не объединены в единую систему», — заявил премьер.

Премьер также рассказал о недавней поездке в Украину, отметив, что Латвии есть чему поучиться у этой страны в вопросах действий в кризисных ситуациях.

«Я бы с удовольствием отправил наши службы на месяц на Украину по программе обмена — мы бы очень быстро научились, как нужно организовывать работу», — сказал Кулбергс.

На вопрос, является ли это лишь образным выражением или он действительно рассматривает такую возможность, премьер ответил, что говорит об этом вполне серьезно.

Кулбергс также признал, что сам оказался не готов к чрезвычайной ситуации: генератора дома у него не было.