Главной проблемой для Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) во время обрушившейся на Латвию бури стали перебои со связью. В отдельных случаях связь с бригадами пропадала полностью, рассказала директор NMPD Лиене Ципуле в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

Первоначально электричества не было в 16 местах базирования бригад NMPD. Однако, по словам Ципуле, наиболее серьезным испытанием стали продолжительные перебои со связью, а в некоторых случаях — ее полное отсутствие.

Она признала, что служба не была полностью готова к ситуации, когда перестают работать даже альтернативные средства связи — рации.

Сама Ципуле в субботу работала до полуночи, участвовала в координации действий, поддерживала связь с Министерством здравоохранения и больницами. Однако около полуночи электричество и связь пропали и у нее, перестала работать и рация. По словам главы NMPD, дома у нее есть генератор, но запасов топлива для него оказалось недостаточно.

«В результате моим сотрудникам приходилось в очень сложных условиях принимать решения и реагировать на события, которые следовали одно за другим», — рассказала Ципуле.

Самая сложная ситуация сложилась в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса. Там некоторые бригады скорой помощи фактически «исчезли с радаров» — установить с ними связь было невозможно.

В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по номеру 112. Оба случая произошли недалеко от границы с Россией. Тем не менее помощь удалось организовать. В одном случае сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы сами связались с NMPD по рации и до приезда медиков начали оказывать помощь пострадавшему.

Теперь предстоит выяснить, были ли проблемы с вызовом скорой помощи связаны с отсутствием покрытия мобильной сети или с перегрузкой номера 112.

Зафиксированы также два существенных опоздания бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков два часа, в другом — 45 минут. Работу скорой помощи осложняли поваленные деревья. В некоторых случаях пожарно-спасательные бригады ехали впереди машин NMPD и расчищали им дорогу.