После мощной бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, жители страны начали активно готовиться к возможным новым перебоям с электричеством. Продажи одного из товаров в популярном интернет-магазине выросли почти в 40 раз.

Речь идет об электрогенераторах. Рекордный всплеск спроса был зафиксирован в воскресенье, 23 августа, и понедельник, 24 августа. По сравнению с обычными августовскими днями продажи генераторов увеличились почти в 40 раз.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2000 до 3500 ватт. Их стоимость составляет от 120 до 1700 евро, а средняя сумма покупки достигла примерно 350 евро.

Одновременно жители стали гораздо активнее покупать и другие устройства, позволяющие не остаться без электричества. За последние дни спрос на портативные внешние аккумуляторы — power bank — вырос втрое.