Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спрос на этот товар после бури вырос в Латвии в 40 раз 0 500

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хороший подарок

ИИ

После мощной бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, жители страны начали активно готовиться к возможным новым перебоям с электричеством. Продажи одного из товаров в популярном интернет-магазине выросли почти в 40 раз.

Речь идет об электрогенераторах. Рекордный всплеск спроса был зафиксирован в воскресенье, 23 августа, и понедельник, 24 августа. По сравнению с обычными августовскими днями продажи генераторов увеличились почти в 40 раз.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2000 до 3500 ватт. Их стоимость составляет от 120 до 1700 евро, а средняя сумма покупки достигла примерно 350 евро.

Одновременно жители стали гораздо активнее покупать и другие устройства, позволяющие не остаться без электричества. За последние дни спрос на портативные внешние аккумуляторы — power bank — вырос втрое.

×
#Латвия #электричество #интернет-магазин #технологии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Последствия бури
Изображение к статье: Август в Латвии
Изображение к статье: Переодевшись в ливов, торжественно открывают двуязычную табличку. Эксклюзив!
Изображение к статье: Латгалия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Кристерс Апарьодс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смертельное ДТП
Наша Латвия
Изображение к статье: Прилучный и Брутян
Люблю!
Изображение к статье: Франция
В мире
Изображение к статье: В столице Пакистана Исламабаде произошел пожар в больнице.
ЧП и криминал
Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Кристерс Апарьодс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смертельное ДТП
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео