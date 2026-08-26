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Туда не пробраться... Спустя три дня после бури без электричества в Латвии остаются более 10 000 клиентов 0 456

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Последствия бури

Спустя три дня после сильной бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему затрагивают около 11 000 клиентов, сообщили в компании Sadales tīkls.

Наиболее серьезные проблемы с электроснабжением утром в среду сохраняются в Айзкраукльском, Прейльском, Екабпилсском и Резекненском краях.

В компании предупреждают, что в некоторых случаях после восстановления подачи электроэнергии возможны повторные отключения. Надломленные деревья и ветви продолжают падать на линии электропередачи, вызывая новые повреждения.

По состоянию на 6:00 26 августа электроснабжение восстановлено примерно у 266 000 клиентов — это около 96% всех потребителей, оставшихся без электричества из-за бури. К настоящему времени устранено 1256 повреждений распределительной электросети.

В среду восстановительные работы продолжат более 200 бригад Sadales tīkls. Им помогают семь бригад эстонского оператора распределительной сети Elektrilevi. Компания также сотрудничает с операторами связи, чтобы восстановить работу мобильных сетей. Осмотр поврежденных участков продолжается в том числе с помощью дронов.

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#погода #Латвия #деревья
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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