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Тепло и дождей хватает, а грибов нет: микологи объяснили аномальный сезон в Латвии 0 438

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
grani.lv
Изображение к статье: лисички

Несмотря на теплое и дождливое лето, грибной сезон в Латвии пока не оправдывает ожиданий. Разнообразие грибов в лесах остается довольно скромным, причем однозначного объяснения этому нет даже у специалистов. Микологи Инита Даниэле и Микс Риекстс-Хофманис в эфире Latvijas Radio предположили, что после недавних сильных дождей почва могла оказаться чрезмерно влажной.

Обычно конец августа — один из самых удачных периодов для любителей тихой охоты. В это время в лесах одновременно встречаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки. Однако прошедший шторм и обильные осадки могли негативно сказаться на грибах, пишет lsm.lv.

Даниэле пояснила, что избыток влаги для грибов может быть столь же неблагоприятен, как и ее недостаток: переувлажненная почва способна мешать их росту. Впрочем, даже микологам не всегда удается объяснить, почему в одни годы грибы появляются в изобилии, а в другие их почти нет.

Риекстс-Хофманис также отметил, что подходящая температура и достаточное количество влаги еще не гарантируют богатого урожая. Иногда при внешне идеальных условиях лес остается почти без грибов.

Сейчас в некоторых местах довольно много лисичек, однако с боровиками и другими особенно популярными у грибников трубчатыми грибами дела обстоят значительно хуже — встречаются лишь отдельные экземпляры.

Необычно бедным нынешний сезон оказался и с точки зрения профессиональных наблюдений: специалисты фиксируют сравнительно небольшое разнообразие видов. Почему так происходит, пока непонятно. Температура была благоприятной, осадков хватало, продолжительной сильной жары не было, но массового появления грибов так и не произошло.

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#климат #погода #Латвия #экология #грибы #сезон #леса
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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