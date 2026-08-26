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Трагический день в Латвии: в двух происшествиях с тракторами погибли люди 0 151

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смертельное ДТП

ИИ

Во вторник в Латвии произошли два трагических происшествия с участием тракторной техники, в результате которых погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.

Одна из трагедий произошла на зерноперерабатывающем комплексе сельскохозяйственного кооператива Latraps в Элее.

По данным полиции, мужчина 1984 года рождения, управлявший трактором, совершил наезд на юношу 2009 года рождения. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что погибший был сезонным работником предприятия. Полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства случившегося.

После трагедии зерноперерабатывающий комплекс Latraps в Элее временно закрыли. В компании заявили, что предоставили всю необходимую информацию.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это трагедия, которой не должно было произойти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь установить обстоятельства произошедшего и оказать поддержку семье погибшего», — заявил председатель правления Latraps Роберт Стрипниекс.

Второе смертельное ДТП произошло в Свентской волости Аугшдаугавского края. На объездной дороге Даугавпилса столкнулись грузовой автомобиль и трактор.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позднее полиция уточнила, что водитель трактора погиб. По факту этого происшествия также начат уголовный процесс.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали девять человек, двое погибли.

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#происшествия #Латвия #ДТП #трагедия #уголовный процесс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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