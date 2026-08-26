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Туман рассеется, и... Синоптитки поделились прогнозом на завтра 0 182

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
LETA
Изображение к статье: туман
ФОТО: LETA

В ночь на четверг и утром местами по стране видимость ухудшится из-за дымки, местами образуется густой туман, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер и безветрие. Облачность будет небольшой и переменной, осадков не ожидается Температура воздуха понизится до +6..+13 градусов.

День ожидается сухой и частично солнечный. При слабом ветре температура воздуха повысится до +19..+23 градусов.

В Риге в четверг будет переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, утром возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, местами в пригородах до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #прогноз #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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