Экскурсия «Елгавская тюрьма тогда и сейчас» задумана как регулярный тур. Ее будут проводить гид Инга Пиляне и опытный бывший сотрудник тюрьмы. Посетить тюрьму можно будет каждую среду в 12:00.

Первая публичная экскурсия состоится 3 сентября — в виде исключения в четверг. В дальнейшем туры будут проходить по средам. Если интерес посетителей останется высоким, с октября экскурсии планируют проводить также по субботам.

Посетители смогут пройти по территории одной из старейших тюрем Латвии, история которой насчитывает более века, увидеть исторические здания и узнать о различных этапах развития тюрьмы, происходивших здесь событиях и людях, чьи судьбы были связаны с этим местом.

Организаторы предупреждают, что экскурсия не подходит для детей дошкольного возраста. За несовершеннолетних во время посещения отвечают родители.

Ранее Елгавское самоуправление безвозмездно получило от Министерства юстиции в пользование и управление территорию закрытой тюрьмы на улице Палидзибас, 3 и 7. Сейчас муниципалитет разрабатывает концепцию дальнейшего развития этого места.

При этом уже в первый месяц после передачи территории поступили предложения использовать бывшую тюрьму для съемок художественных фильмов. В связи с этим утверждены расценки на аренду помещений для кино- и других аудиовизуальных проектов.

Стоимость аренды территории бывшей Елгавской тюрьмы для съемок установлена в размере 0,15 евро за квадратный метр в день.