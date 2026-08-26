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В Латвии начнут продавать экскурсии в тюрьму 0 194

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ИИ

Елгавский региональный туристический центр (JRTC) с сентября начнет проводить публичные экскурсии по территории закрытой Елгавской тюрьмы.

Экскурсия «Елгавская тюрьма тогда и сейчас» задумана как регулярный тур. Ее будут проводить гид Инга Пиляне и опытный бывший сотрудник тюрьмы. Посетить тюрьму можно будет каждую среду в 12:00.

Первая публичная экскурсия состоится 3 сентября — в виде исключения в четверг. В дальнейшем туры будут проходить по средам. Если интерес посетителей останется высоким, с октября экскурсии планируют проводить также по субботам.

Посетители смогут пройти по территории одной из старейших тюрем Латвии, история которой насчитывает более века, увидеть исторические здания и узнать о различных этапах развития тюрьмы, происходивших здесь событиях и людях, чьи судьбы были связаны с этим местом.

Организаторы предупреждают, что экскурсия не подходит для детей дошкольного возраста. За несовершеннолетних во время посещения отвечают родители.

Ранее Елгавское самоуправление безвозмездно получило от Министерства юстиции в пользование и управление территорию закрытой тюрьмы на улице Палидзибас, 3 и 7. Сейчас муниципалитет разрабатывает концепцию дальнейшего развития этого места.

При этом уже в первый месяц после передачи территории поступили предложения использовать бывшую тюрьму для съемок художественных фильмов. В связи с этим утверждены расценки на аренду помещений для кино- и других аудиовизуальных проектов.

Стоимость аренды территории бывшей Елгавской тюрьмы для съемок установлена в размере 0,15 евро за квадратный метр в день.

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#история #туризм #тюрьма #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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