В построенной в рамках проекта Rail Baltica южной части нового Рижского центрального вокзала движение поездов по существующей железнодорожной колее шириной 1520 мм может начаться с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).

Объединение строителей BeReRix завершило все основные работы, предусмотренные на южной части нового здания вокзала, прилегающей площади и пассажирских платформах.

В среду инженер FIDIC, осуществляющий надзор за строительством, выдал BeReRix и заказчику работ EDzL подтверждение о завершении основных работ.

В здании полностью завершено остекление фасада и крыши, выполнена большая часть работ по установке декоративных и функциональных элементов, построены и благоустроены пассажирские платформы, а также замощена и приведена в порядок прилегающая общественная площадь. Таким образом, новое здание вокзала приобрело предусмотренный проектом архитектурный облик и функциональность.

Согласно договору, основные работы в южной части вокзала должны быть завершены до 31 августа 2026 года. До конца нынешнего года продолжатся небольшие отделочные работы и работы по благоустройству в здании, на платформах и прилегающей площади, после чего объект будет передан заказчику — EDzL.

Исполнительный директор BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш сообщил LETA, что в южной части вокзала построены три платформы. Каждая из них рассчитана на одновременное обслуживание двух поездов у одной стороны платформы, чего нет на нынешнем вокзале. Это позволит увеличить пропускную способность станции.

Всего предусмотрено шесть железнодорожных путей. Пять из них будут использоваться для пассажирских поездов, еще один станет сквозным путем для грузового или транзитного движения. При этом северная часть существующего вокзала с несколькими путями продолжит работать, поскольку строительство северной части нового вокзала сейчас не относится к приоритетам первого этапа Rail Baltica.

По словам Аболтиньша-Аболиньша, построенные платформы в будущем при необходимости можно будет приспособить к европейской колее шириной 1435 мм. Также предусмотрена возможность поднять виадук у автовокзала, чтобы устранить разницу по высоте между новым мостом и виадуком.

«Это предусмотрено проектом, вопрос лишь в том, когда это будет сделано и когда появится соответствующее финансирование», — отметил представитель компании, добавив, что такое решение не повлечет дополнительных расходов.

Государственный секретарь Министерства сообщения сообщил LETA, что после завершения основных строительных работ необходимо еще уложить рельсы, установить контактную сеть и системы сигнализации. Поэтому открыть новую часть вокзала для движения планируется в середине 2028 года.

До конца 2029 года также предполагается создать железнодорожное сообщение между Рижским аэропортом и Центральным вокзалом. Финансирование для этого уже привлечено. При этом чиновник признал, что доступных средств меньше, чем первоначально планировалось, поэтому при строительстве терминала Rail Baltica в аэропорту ищут возможности сократить расходы.

Временный член правления EDzL Давис Блаус отметил, что работы в южной части Центрального вокзала находятся на завершающей стадии. Предусмотренный объем работ выполнен как на прилегающей площади, так и на пассажирских платформах.

По его словам, уже сейчас можно увидеть, как будут выглядеть вокзал, платформы и дополнительные помещения, когда в 2028 году сюда начнут прибывать поезда — еще до полноценного запуска Rail Baltica.

Строительные работы, полностью финансируемые из средств европейского Фонда восстановления, возобновились в апреле 2025 года. Их цель — привести южную часть Центрального вокзала в состояние, позволяющее зданию полноценно функционировать. Работы включали монтаж крыши и фасада, строительство навесов над платформами, отделку, создание инфраструктуры для доступа пассажиров, а также монтаж наружных и внутренних инженерных сетей и систем.

Как сообщалось ранее, работы ведутся в соответствии с договором EDzL с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA). Общая стоимость предусмотренного договором финансирования составляет 138,67 млн евро, из которых 114,628 млн евро приходится на средства Фонда восстановления, а 24,072 млн евро — на государственный бюджет.

Договор был подписан в ноябре 2025 года. Он предусматривает завершение основных работ — устройства крыши, фасада и навесов над платформами, отделки, строительства инфраструктуры доступа для пассажиров, а также механических, электротехнических и сантехнических работ — до 31 августа этого года.

Обязанности инженера FIDIC, строительного надзора и экспертизы на объекте выполняет ООО Forma 2.

В реализации проекта в качестве партнера также участвует Latvijas dzelzceļš (LDz). Как потенциальный управляющий инфраструктурой, LDz участвует в решении вопросов передачи и дальнейшего управления Центральным вокзалом, чтобы заблаговременно получить необходимую информацию и обеспечить техническую готовность.

Полноценно выполнять функции пассажирского вокзала новая южная часть Рижского центрального вокзала сможет после завершения строительства железнодорожной инфраструктуры колеи 1520 мм. Сейчас окончание этих работ и полный ввод южной части в эксплуатацию запланированы на середину 2028 года.