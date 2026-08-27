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Бесплатный проезд и новое расписание: что изменится в транспорте Риги с 1 сентября 0 159

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобус и студент
ФОТО: LETA

В первый день нового учебного года пассажиры рижских автобусов, троллейбусов и трамваев смогут ездить бесплатно. Регистрировать поездку также не потребуется. Одновременно с окончанием летнего сезона общественный транспорт начнет постепенно переходить на осеннее расписание.

В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

При этом регистрировать поездку не потребуется. Такая возможность предусмотрена обязательными правилами Рижской думы о льготах на оплату проезда.

Кроме того, с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт Риги постепенно перейдет на осеннее расписание.

С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать на маршруте трамвая № 1, автобуса № 3, а также троллейбусов № 4 и № 17.

С 31 августа по рабочим дням и с 5 сентября по выходным изменится расписание автобусов № 36 и № 58.

Автобусы № 58 больше не будут следовать до Вецаки и вернутся на основной маршрут «Пурвциемс — Вецмилгравис».

Небольшие изменения также предусмотрены в расписании движения автобуса № 56.

Таким образом, 1 сентября воспользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Rīgas satiksme бесплатно смогут все пассажиры — независимо от возраста и наличия льгот. Регистрировать поездку в этот день не нужно.

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#Рига #льготы #транспорт #Ригас Сатиксме #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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