В первый день нового учебного года пассажиры рижских автобусов, троллейбусов и трамваев смогут ездить бесплатно. Регистрировать поездку также не потребуется. Одновременно с окончанием летнего сезона общественный транспорт начнет постепенно переходить на осеннее расписание.

В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

При этом регистрировать поездку не потребуется. Такая возможность предусмотрена обязательными правилами Рижской думы о льготах на оплату проезда.

Кроме того, с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт Риги постепенно перейдет на осеннее расписание.

С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать на маршруте трамвая № 1, автобуса № 3, а также троллейбусов № 4 и № 17.

С 31 августа по рабочим дням и с 5 сентября по выходным изменится расписание автобусов № 36 и № 58.

Автобусы № 58 больше не будут следовать до Вецаки и вернутся на основной маршрут «Пурвциемс — Вецмилгравис».

Небольшие изменения также предусмотрены в расписании движения автобуса № 56.

Таким образом, 1 сентября воспользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Rīgas satiksme бесплатно смогут все пассажиры — независимо от возраста и наличия льгот. Регистрировать поездку в этот день не нужно.