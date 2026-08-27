С 7 сентября на улице Кришьяня Валдемара в Риге начнутся работы по реконструкции дождеприемников и локальному восстановлению асфальтобетонного покрытия. На время ремонта движение транспорта будет ограничено.

Работы запланированы на участке от улицы Екаба и бульвара Кронвалда до улицы Элизабетес.

В зоне ремонта проезжую часть сузят, а крайнюю правую полосу на соответствующем участке закроют. Чтобы уменьшить влияние работ на движение по одной из самых загруженных улиц Риги, часть ремонта будут проводить в ночное время.

Зона строительных работ разделена на шесть участков. Ремонт будет выполняться поочередно:

от улицы Екаба до бульвара Райня; от бульвара Райня до бульвара Калпака; от бульвара Калпака до улицы Элизабетес; от улицы Элизабетес до улицы Пумпура; от улицы Пумпура до бульвара Калпака; от бульвара Калпака до бульвара Кронвалда.

Во время ремонта водителям следует учитывать возможное замедление движения.

Работы будут проводиться как днем, так и ночью.

При отсутствии непредвиденных технических обстоятельств работы на всех шести участках планируется завершить примерно за две недели.

Водителей призывают по возможности выбирать альтернативные маршруты, а также соблюдать установленные в зоне ремонта дорожные знаки и указания по организации движения.