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Искусственный интеллект при определении грибов: стоит ли использовать? 0 540

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибы

ИИ

Приложения для распознавания грибов и искусственный интеллект могут помочь определить возможный вид находки, однако не способны гарантировать, что конкретный гриб съедобен. Об этом рассказала миколог Латвийского музея природы Инита Даниэле.

По ее словам, точность распознавания во многом зависит от качества фотографии. На снимке должна быть видна не только шляпка гриба, но и ее нижняя сторона, ножка и ее основание, а также место, где гриб растет.

«Если вы с трех метров сфотографируете шляпку в мху, вам ничего не скажет ни искусственный, ни естественный интеллект», — отметила Даниэле.

Приложения способны предложить несколько возможных вариантов, однако для окончательного определения вида необходимо учитывать целый комплекс признаков. Некоторые грибы можно различить только по микроскопическим особенностям, а в отдельных случаях требуется даже анализ ДНК.

Для определения грибов можно использовать, например, приложение iNaturalist, однако предложенные им результаты необходимо перепроверять. Сервис может помочь зафиксировать наблюдение и сузить круг возможных видов, но не способен гарантировать безопасность гриба для употребления в пищу.

Эксперты советуют собирать для еды только те грибы, в которых человек абсолютно уверен. Если возникают сомнения относительно вида гриба, его следует оставить в лесу — независимо от того, что показывает экран мобильного телефона.

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#безопасность #природа #грибы #приложения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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